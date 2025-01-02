В ООН різко розкритикували релігійну політику України через заборону УПЦ МП

В ООН наполягають, що такі заходи "порушують міжнародні стандарти".

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В ООН розкритикували релігійну політику України / колаж: Главред, фото: ОПУ, uoc-news.church

Ключові тези:

Чому в Україні прямо забороняють діяльність РПЦ

В ООН заявили про "порушення міжнародних стандартів"

У доповіді Управління Верховного комісара з прав людини ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність "достатнього обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

В ООН наполягають, що такі заходи "порушують міжнародні стандарти", адже "національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами".

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Згідно з поправками до закону про релігійні організації, забороняється діяльність іноземних релігійних організацій, пов'язаних із країнами-агресорами, а також їхніх українських партнерів. Зокрема, закон прямо забороняє діяльність РПЦ.

"Якщо суд встановить, що українська релігійна організація пов'язана із забороненою іноземною організацією, він може ухвалити рішення про її розпуск. Водночас розпуск впливає на можливість окремих осіб сповідувати свою релігію чи переконання разом з іншими та загрожує життєздатності громади загалом", - йдеться у доповіді.

Закон дозволяє розпуск організацій, якщо їх "уповноважені особи" визнаються винними у злочинах, зокрема тих, що загрожують національній безпеці, або причетні до "неодноразових фактів поширення пропаганди ідеології руського миру".

"Подібні розпливчасті формулювання не дають чіткого розуміння вимог закону та можуть покласти відповідальність на цілі релігійні громади за дії окремих осіб", - зазначили в ООН.

Заборона УПЦ МП в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо про те, що передбачає закон про заборону УПЦ МП в Україні. 20 серпня у ВРУ в другому читані підтримали законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у країні-агресорі Росії.

Президент України Володимир Зеленський підписав ключовий закон, яке покарання для УПЦ МП. Вказується, що держава визнає "право релігійного центру на його підлеглість будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, крім релігійних організацій на території країни-агресорки Росії.

Митрополит УПЦ МП злісно відреагував на заборону московської церкви в Україні. В УПЦ МП заявили, що вважають себе "істинною церквою", визнаною більшістю українських вірян і помісними церквами світу. Митрополит переконаний, що закон нібито не стільки зачіпає саму церкву, скільки її майно.

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