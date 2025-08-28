УПЦ МП офіційно визнали пов'язаною з РПЦ – що чекає на церкву далі і чи буде заборона

Державна служба етнополітики підтвердила, що УПЦ (МП) має прямі зв’язки з РПЦ, що відкриває шлях до обмеження її діяльності та втрати майна в Україні.

Чи припинять діяльність УПЦ МП в Україні після доведення зв'язків з РПЦ / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

УПЦ МП визнала афільованою з РПЦ

Держентополітики готує звернення до суду про припинення діяльності УПЦ МП

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті офіційно підтвердила, що Українська православна церква (Московського патріархату) є структурою, пов’язаною з Російською православною церквою. Відповідна заява була оприлюднена 28 серпня.

Перед цим відомство провело дослідження, яке засвідчило наявність зв’язків Київської митрополії з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена. Такі обставини є порушенням Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". У результаті митрополії було направлено припис з вимогою усунути порушення.

"У своєму листі Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис", - йдеться у повідомленні.

Оскільки підстав для визнання припису помилковим або його відкликання не знайшлося, а порушення залишилися неусуненими, Держслужба ухвалила рішення визнати Київську митрополію УПЦ афілійованою з РПЦ.

Як зазначив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря, наступним кроком після цього стане розірвання угод щодо користування майном і звернення до суду з вимогою скасування реєстрації та припинення діяльності УПЦ МП на території України.

"Нарешті це зроблено і в юридичній площині: доведено, що Московський патріархат – це Московський патріархат. Навіть коли його приховують за українською вивіскою", – написав він.

Що далі чекає на УПЦ МП

Відповідно до закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", після ухвалення рішення, УПЦ (МП), яку визнали пов’язаною з РПЦ, через 60 днів втратить право користуватися державним і комунальним майном – храми, монастирі та інші приміщення доведеться звільнити, адже всі договори оренди чи користування автоматично припиняються, передає Інтерфакс.

Держетнополітики повідомляє органи влади та власників майна про необхідність розірвати угоди з УПЦ МП.

Відповідно до закону, рішення державних органів щодо права власності та користування культовими спорудами і майном можуть бути оскаржені як у адміністративному порядку згідно із законом "Про адміністративну процедуру", так і в суді.

Також Держетнополітики має право звернутися до суду з позовом про ліквідацію релігійної організації.

При цьому, релігійна організація, яку визнано афілійованою з іноземною структурою, діяльність якої заборонена в Україні, може у будь-який момент подати до Держетнополітики заяву про відкликання такого рішення. Це можливо у випадку, якщо вона самостійно усунула ознаки афілійованості. До заяви обов’язково додається звіт про усунення порушень із відповідними підтвердними документами.

Чому УПЦ МП опинилась на роздоріжжі - думка експерта

Як писав Главред, хоча крайній термін для усунення УПЦ МП ознак афілійованості з Росією встановлений на 18 серпня, різких кроків від церкви чекати не варто. Вона не готова до відкритого розриву з Московським патріархатом і, ймовірно, намагатиметься виграти час, сподіваючись на завершення війни та зміну політичних умов. Про це заявив доктор історичних наук, професор Національного університету "Острозька академія" Андрій Смирнов.

За його словами, до 18 серпня змін не відбудеться, адже за такий короткий період УПЦ фізично не встигне змінити свій статус навіть за умови щирого бажання. Теоретично митрополит Онуфрій може скликати собор і зробити певні заяви, але наразі прогнозувати розвиток подій важко.

"Повного розриву з РПЦ однозначно не буде, бо УПЦ не хоче потрапити в розкол, а єпископи - бути покараними з боку Московської патріархії. Саме тому різких кроків у бік автокефалії, яких від УПЦ вимагає держава, вона не зробить", - вказує він.

Заборона УПЦ МП в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ про припинення українського громадянства Ореста Березовського, який більш відомий як діяч УПЦ МП Онуфрій. Про це повідомили в СБУ. З'ясувалося, що митрополит добровільно отримав громадянство країни-агресорки Росії ще у 2002 році і приховував це від уповноважених органів влади дотепер, користуючись статусом громадянина України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував припинення українського громадянства митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського). За його словами, Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов'язали себе з Росією.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони діяльності афілійованих з Москвою церков. Як неодноразово писали ЗМІ, ідеться, зокрема, про заборону УПЦ Московського патріархату. Відповідне повідомлення зʼявилося на сайті парламенту 24 серпня 2024 року.

Інші новини:

Заборона УПЦ МП в Україні Заборона УПЦ МП в Україні почала діяти після того, як Верховна Рада у серпні 2024 року проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно із цим законопроєктом, має бути припинена діяльність УПЦ МП. Ще до прийняття цього закону в Україні розпочалася боротьба із московським патріархатом. Так, від початку повномасштабної війни і до кінця 2022 року до Православної Церкви України перейшло 214 релігійних громад. А під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

