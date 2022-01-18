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Завтра в Україну прибуде держсекретар США Блінкен - ЗМІ

18 січня 2022, 12:06
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Точний порядок денний переговорів поки невідомий. Раніше Блінкен говорив, що по закінченню переговорів з РФ в США хочуть провести консультації з союзниками.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен приїде в Україну / Фото Reuters

У середу, 19 січня, в Києві з офіційним візитом перебуватиме державний секретар США Ентоні Блінкен. Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на власні джерела.

Точний порядок денний переговорів поки невідомий.

"Неважко припустити, що передусім будуть обговорюватися питання безпеки України у зв'язку зі стягуванням російських військових поблизу українського кордону, заходи стримування, надання додаткової допомоги і зброї, а також можливі санкції у разі масованого вторгнення РФ", - зазначає видання.

Як відомо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів - переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що по закінченню переговорів Росії з США, НАТО і ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками і партнерами.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

7 січня американське видання The New York Times продемонструвало нову карту, на якій зафіксовано посилення концентрації військ РФ біля кордонів України. Згідно з опублікованими даними, росіяни оточують українську державу з трьох сторін. Журналісти стверджують, що біля рубежів України сконцентровано близько 100 тисяч російських військ.

Пізніше журналісти The New York Times заявили, що Росія планувала стягнути до кордонів України 175 тисяч військ. Однак відносно м'яка зима призвела до перенесення планів Москви щодо нової військової операції проти української держави на весну.

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12 січня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України та приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати володіють розвідданими про підготовку Кремля до фабрикації приводу для вторгнення в Україну. За його словами, приводом для можливого вторгнення Росії в Україну може стати спроба перевороту в країні.

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоби створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну є "невідворотним і неминучим". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

Представник РФ на переговорах, заступник глави МЗС Сергій Рябков заявив, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак росіяни вимагають гарантій, щоб Україна та Грузія ніколи не приєдналися до Північноатлантичного альянсу.

А прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружену обстановку в регіоні та дії НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".

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