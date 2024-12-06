'Це велика справа': ЗСУ вперше влупили бронетехніку КНДР на Харківщині - Forbes

Космічні втрати агресорів перевищують здатність Росії швидко поповнювати війська, забезпечувати їх технікою і відновлювати пошкоджене озброєння.

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Північнокорейський ПТРК на фронті попав під удар ЗСУ / колаж: Главред, фото: militaryarms.ru, УНІАН

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На Харківщині дрони України знищили протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4

Втрати на фронті позбавляють ворога можливості підтримувати наступальний потенціал

Українські дрони націлюються не лише на російську техніку, але й на озброєння північнокорейського виробництва. Як повідомляє аналітик Forbes Девід Акс, оператори дронів з української групи Vitrolom виявили і знищили протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 у Харківській області.

"Вибух, помічений другим українським дроном, мабуть, спалив частину восьми протитанкових ракет, які Bulsae-4 перевозив у своїй верхній пусковій установці. Група Vitrolom заявила, що північнокорейська машина була виведена з ладу", - пише аналітик.

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Це перший задокументований випадок удару по техніці КНДР, яку Північна Корея передала Росії для використання на фронті у війні проти України.

Окрім Bulsae-4, кількість яких залишається невідомою, КНДР також поставила Росії десятки гаубиць M1989 і реактивних систем залпового вогню M1991.

Армія КНДР - що відомо / Инфографика: Главред

Девід Акс зазначає, що значні втрати російської армії перевищують здатність Кремля швидко поповнювати війська, забезпечувати їх технікою і відновлювати пошкоджене озброєння. Це позбавляє російські підрозділи можливості підтримувати наступальний потенціал.

"Без тисяч північнокорейських солдатів і десятків гаубиць і пускових установок російські військові зусилля були б ще більш крихкими, ніж вони є зараз. Ось чому перший український удар по північнокорейській машині на Україні - це така велика справа. Щоб відбити подвійний наступ на Донбасі та Курській дузі, українцям доведеться не тільки продовжувати вимотувати російські сили, а й почати вимотувати північнокорейські сили", - підсумовує Акс.

Армія КНДР у війні з Україною - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше експерт Валерій Клочок відповів, чи прийде кінець військовій підтримці Путіна. Річ у тім, що Дональд Трамп може вимагати від лідера КНДР Кім Чен Ина деяких поступок.

Своєю чергою речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошин розповів, як корейці "насолили" Путіну у війні з Україною. За його словами, у ворога виникли складнощі з боєприпасами з КНДР.

Окрім цього, президент Володимир Зеленський назвав напрямок, де ворог хоче прорватися через кордон із військами КНДР. Він зазначив, що РФ хоче повернути контроль над Курщиною, до того ж зайти у Сумську область.

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