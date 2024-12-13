Чи блефує Трамп, коли каже про вихід США з НАТО: відповідь Золотарьова

НАТО очікують непрості часи, упевнений Андрій Золотарьов.

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Андрій Золотарьов оцінив ризики того, що США вийдуть із НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Трамп може "паралізувати" НАТО

Альянс потрібно або модернізувати, або створювати новий

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов оцінив ризики того, що США можуть вийти з НАТО, як про це заявляє обраний глава Білого дому Дональд Трамп.

За словами політолога, в американській системі вбудовано безліч запобіжників від волюнтаризму. У 2023 році Конгрес ухвалив закон, який не дозволяє президенту одноосібно ухвалювати рішення щодо виходу США з НАТО - це рішення має затвердити Конгрес.

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"Утім, у Трампа є монобільшість і в Сенаті, і в Конгресі. Однак слід пам'ятати, що, крім трампістів, є традиційні представники Великої старої партії (Great Old Party), які вважають, що Сполучені Штати повинні зберегти своє лідерство і бути ключовим елементом євроатлантичної структури, і до виходу з НАТО вони ставляться досить скептично", - сказав Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

Він не виключає, що навряд чи справа дійде до виходу Штатів із НАТО, але життя Альянсу Трамп точно здатний ускладнити - він може створити ситуацію паралічу НАТО.

"Наприклад, зараз у Європі близько 100 тисяч американських військовослужбовців - під приводом боротьби з нелегальною міграцією Трамп може вивести їх кудись в Азію, Тихоокеанський регіон або на мексиканський кордон, а це, безумовно, викличе нервозність у європейських столицях", - вважає Золотарьов.

За його словами, в Європі вже почалися розмови про необхідність створення європейської армії, тобто йде пошук альтернативи НАТО. Однак створювати альтернативну Альянсу структуру на рівні Євросоюзу буде дуже накладно, оскільки практично у всіх країнах Європи зараз бюджетна криза.

"Усе це може скластися в дуже несприятливу для майбутнього НАТО ситуацію. НАТО - військово-політичний союз, який безпрецедентно довго живе: 75 років як ніяк, а це вже похилий вік, коли треба думати або про модернізацію цієї структури, або про створення альтернативних проєктів", - додав Золотарьов.

Витрати на оборону НАТО / Инфографика: Главред

За прогнозом політолога, НАТО очікують непрості часи.

"Я не думаю, що дійде до виходу Сполучених Штатів з Альянсу. Але те, що НАТО буде постійно штормити, - це факт. А тиск Трампа на європейські країни-члени НАТО може призвести до далекосяжних політичних наслідків, оскільки збільшення військових витрат в умовах плачевної економічної ситуації неминуче позначиться на рейтингах політиків, і як би тут не дійшло до "орбанізації" Європи", - резюмував Золотарьов.

Заяви Трампа про НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, у грудні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його жорстка позиція щодо НАТО під час першого президентства збільшила оборонні витрати інших членів альянсу на $600 млрд.

"Якщо вони платять за рахунками, і якщо я вважаю, що вони чинять чесно, що вони поводяться з нами справедливо, то відповідь абсолютно одна - я б залишився в НАТО", - сказав Трамп в інтерв'ю MSNBC.

У березні 2024 року Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах президент США не виведе країну з НАТО, доки європейські члени альянсу будуть "чесно" платити свої внески.

"Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку (витрат на оборону в НАТО, - ред.) і не повинні платити за інших", - наголосив Трамп. Він висловив думку, що Північноатлантичний альянс "більш важливий" для країн Європи, ніж для США.

"Між нами і деякими проблемами (в Європі, - ред.) лежить океан. Великий, красивий океан", - зазначив політик.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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