НАТО дасть Україні всі системи ППО, які можуть надати - Рютте

За словами генсека НАТО, Кремль знову намагається перетворювати зиму на зброю у війні проти України

https://glavred.net/world/nato-dast-ukraine-vse-sistemy-pvo-kotorye-mogut-predostavit-ryutte-10619678.html Посилання скопійоване

Рютте пообіцяв Україні більше ППО / Коллаж: Главред, фото: офіс президента, Вікіпедія

Що сказав Рютте:

Україна потребує захисту енергетичної інфраструктури

Генсек не уточнив, яку кількість нових систем нададуть

Члени НАТО поставлять в Україну всі системи протиповітряної оборони, які можуть надати. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на брифінгу в рамках проведення дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО в Брюсселі, пише УНІАН.

Генсек підтвердив, що це питання обговорювалося на вечірній зустрічі Ради Україна-НАТО.

відео дня

Рютте сказав, що Україна має конкретні потреби в захисті енергетичної інфраструктури, оскільки Кремль знову намагається перетворювати зиму на зброю у війні проти України.

"Як ви знаєте, у світі ми не маємо якихось надлишкових поставок систем протиповітряної оборони. Це означає, що ви завжди маєте бути впевнені, що ви розставляєте пріоритети. Але вчора ввечері була чітка згода на зустрічі, що допомога для України, особливо для цієї інфраструктури, має бути пріоритетом. І я впевнений, що найближчими днями і тижнями союзники подбають про те, щоб усе, що вони можуть поставити в Україну, було поставлено", - наголосив Рютте.

При цьому, генеральний секретар не уточнив, яку кількість нових систем і яких типів може бути надано.

Як повідомляв Главред, Марк Рютте говорив, що до поставок західними партнерами достатньої кількості необхідної допомоги Україна може відкласти будь-які мирні переговори з країною-агресором РФ. В Альянсі хочуть допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і отримати сильнішу позицію на переговорах.

Крім того, Польща отримає від союзників системи ППО, які захищатимуть повітряний простір країн-членів Альянсу. Йдеться про посилення охорони з повітря на кордонах з Україною. Зокрема, у Польщі захищатимуть логістичний хаб, через який здійснюється передача Україні допомоги.

Читайте також:

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 по 2023 рік. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, вступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів із 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справах, згодом - освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватися на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга в жовтні 2023 року, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини та Франції в лютому 2024 року. Марку Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини та Румунії, до того ж його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред