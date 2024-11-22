Безпеці США кидають виклик: Пентагон змінює ядерну стратегію слідом за РФ

Пентагон планує модернізувати свою ядерну програму через посилення ядерного потенціалу Китаю та Росії.

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США змінили ядерну стратегію слідом за Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Головні тези із заяви:

Численні ядерні супротивники кидають виклик безпеці США

Пентагон модернізує свою ядерну програму

Розроблено план для одночасного стримування кількох ядерних супротивників

Китай і Росія кидають виклик безпеці США та їхніх союзників. Вашингтон коригує свою стратегію ядерного стримування у відповідь на "ескалацію ядерних супротивників". Про це йдеться у заяві Пентагону.

"Зараз ми перебуваємо у світі, де ми стикаємося з кількома ядерними конкурентами, декількома державами, які розвивають, диверсифікують і модернізують свої ядерні арсенали, а також, на жаль, віддають пріоритет ролі, яку ядерна зброя відіграє у своїх стратегіях національної безпеки", - сказав заступник помічника міністра оборони з ядерної політики та політики протидії зброї масового знищення Річард К. Джонсон. відео дня

Міністерство оборони США повідомило, що у зв'язку з посиленням ядерного потенціалу Китаю та РФ і відсутністю угод про контроль над озброєннями після 2022 року, США планують модернізувати свою ядерну програму. За словами Джонсона, Пентагон вже вжив заходів для "посилення ядерного стримування та гнучкості, а також для зменшення ризиків".

До таких заходів відноситься використання гравітаційної бомби B61-13, що доставляється літаками, і підвищена готовність підводних човнів класу "Огайо". Окрім того, Пентагон розробив новий план, спрямований на стримування кількох ядерних супротивників одночасно, що передбачає інтеграцію неядерних можливостей для підтримки стратегії стримування.

У звіті також підкреслено важливість здатності США реагувати на обмежену ядерну атаку або неядерну стратегічну атаку з великими наслідками.

У доповіді також визнається, що лише стримування не допоможе усунути стратегічні небезпеки. Джонсон зазначив, що контроль над озброєннями, зменшення ризиків і нерозповсюдження ядерної зброї відіграють незамінну роль.

"Щоб бути готовими до 2030-х років, ми маємо модернізувати наші ядерні сили, ядерне командування та управління, а також відповідну інфраструктуру, яка дозволить нам бути гнучкими та пристосовуватися з часом у міру появи нових викликів, чи то нових загроз, чи потенційних змін, чи затримки в нашій модернізації", - наголосив заступник директора зі стратегічної стабільності Об’єднаного штабу Грант Шнайдер.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Зміна ядерної доктрини РФ - що відомо

Нагадаємо, 19 листопада російський президент Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ, яка розширює умови для застосування ядерної зброї. Зокрема, підставою може стати агресія неядерної держави за підтримки ядерної, масовані удари безпілотниками або загроза суверенітету Росії чи Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміна ядерної доктрини Росії є сигналом бажання Путіна продовжувати війну та знищити Україну. За його словами, 1000 днів повномасштабної війни достатньо, щоб зрозуміти, що Путін не хоче миру, а навпаки, прагне довести до кінця свою агресію.

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати не планують змінювати свою ядерну доктрину у відповідь на рішення Росії знизити поріг застосування ядерної зброї. В заяві Білого дому зазначено, що США не були здивовані цим кроком, оскільки Росія давно сигналізувала про намір змінити свою доктрину.

Проте удар РФ по Дніпру ракетою "Кедр", очевидно, вплинув на рішення США.

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Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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