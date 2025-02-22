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США вимагають забагато: в CNN дізналися, що не так з угодою про копалини

Руслана Заклінська
22 лютого 2025, 17:39
426
США вимагають в України корисних копалин на суму більшу, ніж було витрачено на війну.
США вимагають забагато: в CNN дізналися, що не так з угодою про копалини
США хочуть більше, ніж Україна витратила на оборону / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне:

  • В межах угоди про корисні копалини Вашингтон вимагає більше, ніж Україна витратила на оборону
  • З 24 лютого український уряд почне активну роботу над угодою
  • Україна наполягає на чітких гарантіях безпеки та планує саміт із США

Проєкт угоди між США та Україною щодо доступу до рідкоземельних мінералів не влаштовує Київ. Президент Володимир Зеленський не підтримає його через невигідні умови, адже Вашингтон вимагає більше, ніж Україна витратила на оборону. Про це пише CNN.

"Це дивна пропозиція - намагатися відібрати у країни, що стала жертвою війни, більше, ніж вона витратила на оборону", - зазначило джерело видання.

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За даними CNN, США прагнуть отримати доступ до стратегічно важливих українських ресурсів у межах ширших переговорів щодо припинення війни з Росією. Водночас Київ наполягає на надійних гарантіях безпеки та механізмах, які убезпечать країну від нової агресії РФ.

Президент США Дональд Трамп 21 лютого заявив, що Вашингтон і Київ "досить близькі" до досягнення угоди. За інформацією видання, між сторонами тривають інтенсивні переговори, але в п’ятницю вдалося досягти певного прогресу.

США вимагають забагато: в CNN дізналися, що не так з угодою про копалини
Що таке рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив японському виданню NHK, що з наступного тижня український уряд розпочне серйозну роботу над угодою про стратегічні корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин країни, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки", – зазначив спікер ВР.

За його словами, з понеділка експертна група розпочне консультації з американською стороною щодо угоди про корисні копалини. Київ готовий співпрацювати з партнерами, але наполягає на чітких гарантіях безпеки.

Такж Україна прагне якнайшвидше провести саміт із представниками Вашингтона для обговорення ключових аспектів майбутньої угоди. Стефанчук нагадав, що президент Володимир Зеленський ще у вересні минулого року пропонував Сполученим Штатам спільно розробляти українські корисні копалини в межах "плану перемоги".

Угода про рікоземельні метали з США - останні новини

Нагадаємо, минулого тижня США запропонували Україні угоду про видобуток та використання рідкісноземельних металів, яку до Києва особисто привіз міністр фінансів США Скотт Бессент. Однак первинний варіант документа не отримав підтримки української влади.

Пезидент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду. Після відхилення першого варіанту адміністрація президента США Дональда Трампа представила оновлену пропозицію щодо видобутку українських корисних копалин.

Як повідомляв Главред, наразі команди України та США працюють над проєктом угоди. Зеленський наголосив, що сподівається на справедливий результат.

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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