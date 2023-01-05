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"У хід пішли стандартні хитрощі": в ОП відповіли на "різдвяне перемир'я" від Росії

5 січня 2023, 19:07
Михайло Подоляк закликав не реагувати на завідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ.
Путін, Подоляк
Путін, Подоляк / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на рішення Путіна ввести режим припинення вогню на період з 6 по 7 січня.

У коментарі ТСН він зазначив, що вказівка російського диктатора про так зване "різдвяне перемир'я" – виключно пропагандистський жест і нічого більше.

За його словами, Росія всіляко намагається хоча б на час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах.

"Це не вдалося зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні виверти. Крім того, Росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" і спробувати переконати європейців з тим, щоб вони почали тиснути на нас. Завдання вони одне: "негайний стіл переговорів, прийняття російського ультиматуму, Нова лінія поділу". Ось цинічний зміст вказівки Путіна про"тимчасове припинення вогню". Банальний прийом", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОП впевнений, що у пропозиції РФ щодо "різдвяного перемир'я" немає навіть найменшого бажання припинити війну.

"Тому ще раз: не потрібно реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ", – закликав він.

Тимчасове "перемир'я" з боку Росії оцінив і глава ОП Андрій Єрмак.

Реакція Андрій Єрмака на
Реакція Андрій Єрмака на "перемир'я" від РФ / скріншот

"Різдвяне перемир'я"

5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від Міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

В цей же день російські загарбники вбили в місті Берислав Херсонської області цілу родину - вони під час атаки з повітря потрапили до їхнього будинку. Загинули батьки та їх 12-річний син.

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

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Автор: Сергій Кущ
перемир'я війна в Україні Михайло Подоляк
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