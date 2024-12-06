Скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні: у Пентагоні назвали суму

У Міноборони США зазначили, що будуть прискореному порядку надавати пакети допомоги Україні.

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Військова допомога від США / Колаж: Главред, фото: defense.gov

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США мають ще $9 мільярдів доларів на допомогу Україні

Штати продовжать підтримувати Україну у війні проти РФ

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки має ще $9 мільярдів доларів на допомогу Україні. Таку цифру озвучив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

За його словами, залишилося $2,21 мільярда в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також $6,8 мільярда в межах президентських повноважень.

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Відповідаючи на запитання, чи встигне Пентагон передати всю допомогу Україні до завершення терміну повноважень поточної адміністрації, генерал зазначив, що його відомство отримало відповідне розпорядження від Білого дому. Його суть у тому, щоб "докласти всіх зусиль, аби надалі у прискореному порядку надавати допомогу Україні та використовувати повноваження, які є в наявності".

Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати продовжать це робити, а також і надалі контактуватимуть з українською стороною, союзниками й партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для захисту свободи й суверенітету.

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Як писав Главред, США планують передати всю допомогу на суму в 61 мільярд доларів, яка була затверджена Конгресом США. Передати допомогу планують до кінця терміну чинного президента Джо Байдена.

3 грудня в Пентагоні повідомили, що Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. В американському Міноборони зазначили, що до нового пакета увійшли боєприпаси, дрони та міни.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Німеччина також передасть Україні новий екстрений пакет військової допомоги. Цей пакет має допомогти Україні в зимовий період. За його словами, Німеччина передасть Україні шосту установку ППО IRIS-T і гелікоптери Sea King.

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Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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