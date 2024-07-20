Байден може знятися з виборів: у Білому домі зробили заяву на тлі чуток

У службі Байдена визнали "незначне" зниження його підтримки американцями в останні тижні.

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Чи зніме Байден свою кандидатуру / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео CNN

Президент США Джо Байден не планує припиняти свою участь у передвиборчих перегонах. Він хоче перемогти свого конкурента Дональда Трампа.

Глава передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон спростувала чутки у ЗМІ про те, що президент США може найближчим часом зняти свою кандидатуру на виборах, передає видання MSNBC.

"Безумовно, президент залишається в гонці", - наголосила вона.

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За словами голови передвиборчої кампанії Байдена, зараз президент "сильніше, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа".

При цьому О'Меллі Діллон визнала "незначне" зниження підтримки Байдена в останні тижні. Але, за її словами, виборці не переходять від Байдена до Трампа.

Один із учасників кампанії Байдена Ден Каннінен також стверджує, що Байден не втратив підтримки виборців.

"Хоча виборці постійно згадують вік президента Байдена, наші цільові виборці - як ті, хто повторно беруть участь у виборах, так і ті, хто дійсно вагається, - все ще планують голосувати за нього, що дає зрозуміти, що дебати не зашкодили підтримці серед виборців, які вирішуватимуть ці вибори", - додав він.

За словами Каннінена, зараз є багато роботи для того, щоб здобути перемогу на виборах у листопаді. Але він запевнив, що Байден - єдиний кандидат від демократів і альтернативи немає.

Що говорять у ЗМІ про відставку Байдена

Водночас, NBC News із посиланням на джерела пише, що члени родини Байдена обговорювали, як може виглядати його зняття з виборів.

Співрозмовники видання уточнювали, що головним предметом обговорень був вплив кампанії на здоров'я Байдена, його родину та стабільність у країні.

Але прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс спростував такі чутки.

"Цього не відбувається, і точка. Люди, які роблять такі заяви, не говорять від імені його сім'ї чи його команди - і їм доведуть, що вони помиляються. Зберігайте віру", - додав він.

Нагадаємо, що сім’я обговорює можливий план виходу Байдена з передвиборчих перегонів. Розмови про політичне майбутнє Байдена не вщухають, поки він залишається у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, відсторонений від справ.

Байден захворів і буде в ізоляції. Президент США Джо Байден заявив, що вдень у середу, 17 липня, отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Водночас глава держави почувається добре.

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