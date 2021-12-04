УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден не визнав "червоні лінії Кремля" і пообіцяв провести "довгу розмову" з Путіним

4 грудня 2021, 07:58
Прослухати новину
Зупинити

Москва вважає "червоними лініями" подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів і розміщення на території України ударних комплексів.

Байден, Путін
Байден не визнав "червоні лінії Кремля" і пообіцяв провести "довгу розмову" з Путіним / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається провести з російським колегою Володимиром Путіним "довгу розмову". При цьому американський лідер відкинув "червоні лінії" Кремля.

Як повідомляє CNN, Байден відповідав на запитання журналістів перед тим, як відправитися у п'ятницю з Вашингтона до своєї резиденції в Кемп-Девіді (штат Мериленд).

"Ми давно знаємо про дії Росії. Я розраховую, що у нас буде довга розмова з Путіним", - сказав Байден.

Главу Білого дому попросили прокоментувати заяви про те, що Москва вважає "червоними лініями", зокрема, подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів і розміщення на території України ударних комплексів.

"Я не визнаю нічию "червону лінію", - сказав Байден.

Реклама

Зустріч Байдена і Путіна

Остаточна дата переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна поки ще не визначена. Разом з тим переговори лідерів двох країн можуть відбутися вже 7 грудня, повідомило видання Коммерсантъ з посиланням на обізнані джерела.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Москва і Вашингтон бачать необхідність у проведенні зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена найближчим часом. За його словами, поки рано говорити про організацію переговорів, проте сторони вже незабаром повинні обговорити таке питання.

У Кремлі заявили про плани висунути умову щодо України американській стороні на майбутніх переговорах президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.

Вам може бути цікаво:

viber
новини США Джо Байден війна на Донбасі Зустріч Путіна і Байдена
Зараз ви переглядаєте новину «Байден не визнав "червоні лінії Кремля" і пообіцяв провести "довгу розмову" з Путіним». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ніколи цього не робіть: як уберегти будинок від проблем і залучити багатство в грудніНіколи цього не робіть: як уберегти будинок від проблем і залучити багатство в грудні Гороскоп на сьогодні 2 грудня 2021: Стрільцям - небезпечні знайомства, Левам - ризик аварійГороскоп на сьогодні 2 грудня 2021: Стрільцям - небезпечні знайомства, Левам - ризик аварій На АЗС впали ціни на паливоНа АЗС впали ціни на паливо Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколоНайгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколо Прикмети на 2 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 2 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду
09:25

Леся Нікітюк у білому бікіні похвалилася соковитими формами і стрункими ніжками

08:52

Все, що ми скоїмо - це назавжди: що категорично не можна робити в сонячне затемнення 4 грудняВідео

08:40

Прикмети на 4 грудня: що не можна робити на Введення в Храм Пресвятої БогородиціВідео

08:36

Гороскоп на сьогодні 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обманВідео

08:33

Хитрий італієць з'явився на щеплення від коронавірусу з силіконовою рукою

Реклама
08:30

Секрети здібностей гуцульських мольфарів та передбачення про процвітання України: що покажуть у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

08:22

Коронавірус в Україні 4 грудня: кіклькість нових виявлених хворих за добу впала до 13,2 тисячіВідео

08:00

Зустріч Зеленського і Путіна стане проривом: Україна очікує на першу "величезну перемогу" над РосієюВідео

07:58

Байден не визнав "червоні лінії Кремля" і пообіцяв провести "довгу розмову" з ПутінимВідео

07:45

Народ подумки давно не тутПогляд

07:27

Кремль планує наступ на Україну за участю 175 тисяч військових - WPВідео

07:20

Принесе заміжжя і купу грошей: як змусити цвісти доларове дерево - простий спосіб

07:10

Танки Москви натраплять на ПТРК Javelin і ППО США: експерт пояснив крах військової атаки РФ на УкраїнуВідео

06:28

Путін наганяє паніку на Захід, щоб отримати реванш за Холодну війнуПогляд

06:01

Наймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в життіФото

05:28

Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниВідео

05:14

Гола зірка Жіночого Кварталу загіпнотизувала шанувальників розкішним тілом

05:12

Вдарить мороз, завалить снігом: українців попередили про атаку трьох циклонівВідео

04:52

Простіше нікуди: як очистити чавунну, керамічну та сковорідку з антипригарним покриттям

04:22

У них вірять навіть багатії: які речі привернуть неймовірну удачу і багатство в 2022 роціВідео

Реклама
04:19

ТОП-10 найпопулярніших акторів та актрис у 2021 році

04:03

Лайфхаки з СРСР: п'ять хитрощів, якими користувалися радянські господині

03:56

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміниВідео

03:32

Секрети багатого врожаю: найважливіші і обов'язкові роботи для городника і садівника у грудніВідео

03:17

Введення в храм Пресвятої Богородиці - душевні привітання і чудові листівки до свята

02:54

Шириться світом блискавично швидко: ВООЗ розповіла, в скількох країнах уже виявили штам "Омікрон"Відео

02:35

Кров, "надрукована" на 3D-принтері: як розробка ірландських вчених змінить уявлення про рани

02:16

Популярність, покупка квартири і кар'єрний зліт: Таро прогноз для Овнів на 2022 рікВідео

01:50

Які продукти не можна їсти при хворобах серця - коментар дієтолога

01:28

Київстар змінює тарифи: коли чекати подорожчання і на скільки

01:02

Вчені пояснили, який продукт допоможе "прибрати" живіт

00:02

Вчені пояснили, чи корисно їздити на велосипеді

03 грудня, п'ятниця
23:59

Інфекціоніст розповіла, чому українці бояться щеплення від коронавірусуВідео

23:29

Ціни на українських АЗС рекордно впалиВідео

23:12

США не відступить від Росії: у Білому домі заявили, що питання про Україну обговорять насампередВідео

22:46

Ціна на огірки в Україні злетіла до 50 грн/кг: українців попередили про новий удар по кишеняхВідео

22:25

Жінка залишилася одна: у ДТП на Львівщині загинули батько та 12-річна донька, мати у важкому станіВідео

21:50

Які варіанти сніданків найкращі для схуднення - відповідь дієтолога

21:37

"Голодна туса: наслідки": іменинника Заліско госпіталізувалиВідео

21:16

"У ворога нуль шансів на перемогу": Данілов пригрозив РФ ударом у разі вторгнення в УкраїнуВідео

Реклама
21:04

Google назвав Софію Київську "штабом Талібану"

20:36

Ціни зростуть на 15%: експерти розповіли, які продукти в Україні краще купувати негайно

20:25

Як кава впливає на зір людини - відповідь вчених

20:21

На Хмельниччині водій побив пішоходів, яких ледь не збив на "зебрі", і зажадав 100 доларівВідео

20:10

Контрудар ЗСУ з Bayraktar на Донбасі: Путін у діалозі з Ердоганом вибухнув вимогами до КиєваВідео

20:05

"З ножем у горла вимагав інтиму": на Одещині виправдали жінку, яка вбила нападника

20:03

Беззмінна ведуча ТСН заворожила фанатів ідеальними формами в бікіні

20:03

День Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитва

19:55

У школі під Києвом 8 учениць отруїлися антисептиком, який знайшли на сміттєзвалищіВідео

19:39

Путіну буде важко йти проти України: Байден готується протистояти російській агресіїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти