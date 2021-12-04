Байден не визнав "червоні лінії Кремля" і пообіцяв провести "довгу розмову" з Путіним / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається провести з російським колегою Володимиром Путіним "довгу розмову". При цьому американський лідер відкинув "червоні лінії" Кремля.

Як повідомляє CNN, Байден відповідав на запитання журналістів перед тим, як відправитися у п'ятницю з Вашингтона до своєї резиденції в Кемп-Девіді (штат Мериленд).

"Ми давно знаємо про дії Росії. Я розраховую, що у нас буде довга розмова з Путіним", - сказав Байден.

Главу Білого дому попросили прокоментувати заяви про те, що Москва вважає "червоними лініями", зокрема, подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів і розміщення на території України ударних комплексів.

"Я не визнаю нічию "червону лінію", - сказав Байден.

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Зустріч Байдена і Путіна

Остаточна дата переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна поки ще не визначена. Разом з тим переговори лідерів двох країн можуть відбутися вже 7 грудня, повідомило видання Коммерсантъ з посиланням на обізнані джерела.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Москва і Вашингтон бачать необхідність у проведенні зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена найближчим часом. За його словами, поки рано говорити про організацію переговорів, проте сторони вже незабаром повинні обговорити таке питання.

У Кремлі заявили про плани висунути умову щодо України американській стороні на майбутніх переговорах президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.

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