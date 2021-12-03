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Переговори Байдена з Путіним: у РФ назвали ймовірну дату

3 грудня 2021, 10:23

Цілком ймовірно, переговори двох президентів будуть проходити у форматі відеозв'язку.

Байден, Путін
Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Остаточна дата переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна поки ще не визначена.

Разом з тим переговори лідерів двох країн можуть відбутися вже 7 грудня, пише російський Коммерсантъ з посиланням на обізнані джерела.

Цілком ймовірно, переговори двох президентів будуть проходити у форматі відеозв'язку, пишуть росЗМІ.

"Їхня розмова (ймовірно, з відео-конференц-зв'язку) може відбутися вже на початку наступного тижня. Обговорюється 7 грудня, але дата остаточно не узгоджена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

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Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Москва і Вашингтон бачать необхідність у проведенні зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена в найближчому майбутньому. За його словами, поки рано говорити про організацію переговорів, проте сторони вже незабаром повинні обговорити таке питання.

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