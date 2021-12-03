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Путіну буде важко йти проти України: Байден готується протистояти російській агресії

3 грудня 2021, 19:39

Глава США заявив про підтримку України.

Путін, Байден
Байден підтримує Україну / Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на тлі російської агресії проти України заявив про підготовку комплексу ініціатив проти політики і діяльності РФ.

Йдеться про вторгнення російських військ в Україну.

"Я підтримую постійний контакт з нашими союзниками в Європі і з Україною. Мій держсекретар і радник з безпеки були залучені... І те, що я роблю, це збирати те, що, на мою думку, буде найбільш повним і значущим набором ініціатив. Ініціативи, які зроблять дуже важким рішенням для Володимира Путіна йти вперед і робити те, що люди побоюються, що він може зробити", - заявив Джо Байден на брифінгу.

читайте такожУдаром у відповідь будуть санкції: Кулеба обговорив з Боррелем протистояння вторгненню Росії в УкраїнуНагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував вимогу президента країни-агресора Росії Володимира Путіна про надання юридичних доказів того, що Україна не увійде до Альянсу.

Столтенберг різко і негативно відповів на цю заяву і сказав, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО. А також заявив, що ніхто не має права контролювати своїх сусідів, встановлюючи "сфери впливу".

Також раніше глава розвідувальної служби МЗС Великобританії (MI6) Річард Мур зробив скандальну заяву. За його словами, Росія є гострою загрозою, а президент країни-агресора Володимир Путін не визнає право України бути незалежною державою.

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