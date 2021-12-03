У Путіна висунули Байдену ультиматум через Україну і НАТО

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

У Кремлі заявили про плани висунути умову щодо України американській стороні на майбутніх переговорах президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України в НАТО, повідомляє РІА Новості.

"Наші пропозиції про необхідність проведення спільно з колегами - провідними країнами - роботи по досягненню відповідних юридичних домовленостей, які виключили б будь-яке подальше просування НАТО на схід, і розміщення на території суміжних держав, включаючи Україну, загрозливих нам збройових систем", - говорить він.

Помічник Путіна пояснив, що Росії нібито раніше давалися усні запевнення в тому, що альянс не буде розширюватися на схід.

"Це питання з бородою. СРСР і Росії давалися усні запевнення про те, що НАТО не буде просуватися на схід до території Росії. Виявилося, що усні запевнення нічого не варті. Хоча певна фіксація запевнень робилася. У нас є запис відповідних бесід", - додав Ушаков.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

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