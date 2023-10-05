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"Підтримка буде 100%": Зеленський розповів деталі про обіцянку Байдена

Юрій Берендій
5 жовтня 2023, 13:09 оновлено 5 жовтня, 14:12
Володимир Зеленський закликав українців не хвилюватись з приводу останніх подій в США. Він також повідомив про обіцянку від Джо Байдена щодо підтримки України.
Зеленский, Байден
Зеленський відреагував на останні події в США / Колаж Главред: depositphotos.com, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у іспанській Гранаді відреагував на останні події в США. Мова йде про ухвалення Палатою представників США законопроекту про бюджетне фінансування терміном на 45 днів без урахування допомоги Україні. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, журналісти запитали у президента України Володимира Зеленського, чи є у нього переживання з приводу останніх політичних подій, які відбуваються в США.

"Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Запізно нам вже хвилюватися. Я думаю, нам треба працювати", - заявив Зеленський.

відео дня

Глава держави також повідомив, що за підсумками візиту в США отримав від президента США Джо Байдена обіцянку щодо 100% підтримки Білого дому. Також Байден запевнив Володимира Зеленського у двопартійній підтримці від Конгресу.

"Звичайно, у США складний виборчий період, різні голоси лунають, деякі з них дуже дивні. Ми будемо говорити про це сьогодні", - сказав Зеленський.

'Підтримка буде 100%': Зеленський розповів деталі про обіцянку Байдена
Зеленський в Іспанії / Скріншот

Дивіться відео прибуття президента України до Іспанії

Допомога США Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден оприлюднив заяву, відреагувавши на прийняття бюджету для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні.

Водночас речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Сполучені Штати невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Вона підкреслила, що Путін "помиляється", якщо думає, що США та інші західні країни припинять підтримувати Україну.

Також варто вказати на те, що як повідомляє The Wall Street Journal, у скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців.

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новини США Володимир Зеленський Джо Байден
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