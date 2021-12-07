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Байден на переговорах пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну

7 грудня 2021, 20:38
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Президент США висловив глибоку стурбованість навколо ситуації в Україні.

Байден і Путін
Переговори Байдена і Путіна / Reuters

Президент США Джо Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє Білий дім, в ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Обговорювали Україну

Джо Байден підтвердив Путіну свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації навколо України.

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Як зазначили в Білому домі, США зроблять це в тісній координації з союзниками і партнерами.

Президенти також обговорили діалог між США і Росією з приводу стратегічної стабільності, окремо зупинившись на темі кібербезпеки і захисту від програм-вимагачів.

Байден прибув з повною делегацією

Бейден, Путін
Байден на переговорах з Путіним / Білий дім

Пресслужба Білого дому також опублікувала фото, що ілюструє, наскільки серйозно поставилися в адміністрації Байдена до переговорів з російським президентом.

Як видно на опублікованому знімку, на переговорах американського лідера супроводжувала ціла команда, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен.

Переговори Путіна і Байдена

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели переговори 7 грудня. Саміт двох лідерів тривав понад 2 години.

На початку розмови Байден висловив надію на очну зустріч з Путіним, яка, за його словами, можлива на наступному саміті "Великої двадцятки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед тем, винесених на обговорення президентів повинні бути військові дії Росії біля кордонів України, стратегічна стабільність між країнами, кібернетичні та регіональні проблеми.

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Володимир Путін Джо Байден
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