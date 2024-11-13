Трамп і Байден зустрілись у Білому домі: про що вони говоритимуть

Головне:
- Байден зустрівся з Трампом у Білому домі
- Це перша зустріч політиків після виборів
- Зустріч відбулася в рамках заходів з передачі влади
Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента Дональда Трампа. Це перша їхня зустріч після виборів президента. Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що зустріч Байдена і Трампа відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої.
За словами видання, вони зустрілися в Овальному кабінеті.
"Ласкаво просимо, з поверненням", — сказав Байден Трампу на початку їхньої зустрічі. Чинний президент пообіцяв плавну передачу влади.
Дональд Трамп своєю чергою заявив, що перехід влади в США буде "максимально м'який", і він це дуже цінує.
Крім того, Трамп сказав Байдену, що "політика - це важко" та подякував за плавний перехід влади.
Варто зауважити, що радник з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше говорив, що Байден має переконати новообраного президента Трампа, а також Конгрес, який, ймовірно, буде під контролем республіканців, продовжувати підтримувати Україну.
Передача влади в США - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, такі зустрічі між президентом, що залишає посаду, та новообраним президентом є традиційною практикою в США. Вони дозволяють забезпечити плавну передачу влади.
Крім того, 7 листопада, Байден звернувся до американського народу з нагоди президентських виборів. Він оголосив про те, що вибори були чесними і прозорими, привітав Трампа й анонсував передачу йому влади в січні 2025 року.
Читайте також:
- Які "плани" можуть бути у Путіна і Трампа на Україну: Жданов дав неочікуваний прогноз
- "Варто готуватись до гіршого": чим обернеться для України президенство Трампа
- РФ будуть "обнуляти": у Зеленського розкрили подробиці переговорів із Трампом
Що таке Білий дім?
Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред