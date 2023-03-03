"Бавовна" у Підмосков'ї, де розробляли Іскандери та Кинджали для армії РФ: нові подробиці

РосЗМІ озвучили кілька версій причин вибуху в Московській області, серед яких - атака безпілотника і проліт літаків МіГ на надзвуковій швидкості.

У Коломні знаходиться КБ, яке розробило комплекси Іскандер-М та гіперзвукові ракети Кинджал / Фото Вікіпедія, pixabay.com

Увечері 2 березня в районі підмосковної Коломни стався потужний вибух, який чули практично у всіх районах міста. Саме в цьому населеному пункті знаходиться Конструкторське бюро машинобудування, яке розробило оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М та гіперзвукові ракети Кинджал.

За словами очевидців, спочатку в Підмосков'ї було чути свист, а потім був вибух, від якого в будинках тремтіли вікна.

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Пізніше Міністерство надзвичайних ситуацій країни-агресорки заявило, що перевірило імовірне місце вибуху в місті Коломна та не виявило слідів загоряння. Також уточнюється, що руйнувань газової та енергетичної інфраструктури в результаті інциденту не зафіксовано.

У російському пропагандистському виданні ТАСС заявили, що вибух в Коломні стався в повітрі. За словами журналістів, мова може йти про безпілотний літальний апарат. При цьому уламки дрона не були виявлені.

"Вибух стався у повітрі. З великою ймовірністю мова йде про безпілотник. Але поки сказати точно не можна, оскільки уламки знайти не можуть", - заявили росЗМІ з посиланням на правоохоронні органи.

Водночас російський Telegram-канал Mash пише, що джерелом звуку, який місцеві жителі прийняли за вибух, став проліт літаків МіГ. За словами журналістів, літаки перейшли на надзвукову швидкість якраз в районі Коломни.

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака та снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в "Мачулищах" був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак. І на озброєнні у армії окупантів таких всього дев'ять. Його основна функція - дальня розвідка.

Пізніше лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радари і антена.

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