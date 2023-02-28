На нафтобазі в Туапсе потужна пожежа після вибухів: стало відомо про атаку БПЛА

Вибухи на нафтобазі в Краснодарському краї сталися близько другої години ночі.

Пожежа на нафтобазі в Туапсе / Baza

У РФ на нафтозаводі "Роснєфти" в Туапсе Краснодарського краю в ніч на 28 лютого стався вибух і пожежа.

Очевидці повідомляють про вибух, їхні слова наводять місцеві Telegram-канали.

В адміністрації міста повідомляють, що загорілася госпбудівля на території нафтобази, до третьої години ночі пожежу вдалося загасити.

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Як уточнюється в повідомленнях Telegram-каналів РФ, нафтобазу в Туапсе атакували два безпілотники.

Повідомляється, що вибухи сталися близько другої години ночі, два безпілотника, начинених вибухівкою, пошкодили будівлю бойлерної поруч з нафтосховищем. Постраждала система теплопостачання їдальні, утворилися дві воронки глибиною півтора метра.

Як пише Astra, нафтобаза була атакована двома БПЛА. За словами джерела видання, в 30 метрах від місця події знаходиться казарма з російськими військовослужбовцями (офіційної інформації про це немає).

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Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області РФ в результаті вибуху на ремонтно-технічній базі російської армії знищено танк Т-72 окупантів.

Ще два танки пошкоджені, йдеться в повідомленнях росЗМІ.

У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху стала детонація боєкомплекту в танку Т-72.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

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