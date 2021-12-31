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Банк Іспанії "привітав" британців з Різдвом: на їхні рахунки випадково зарахували 130 млн фунтів

31 грудня 2021, 15:01

У банку Santander відтепер поспішають повернути гроші назад, проте це не так просто зробити.

Гроші шок
У Британії людям двічі прийшли гроші з рахунків роботодавця / ua.depositphotos.com

Іспанська фінансова установа Santander помилково відправила на банківські рахунки десятків тисяч своїх клієнтів у Великобританії 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Люди два рази отримали зарплату з рахунків свого роботодавця. Наразі у банку збираються зв'язатися з людьми безпосередньо, щоб повернути гроші. При цьому незрозуміло, як відреагують інші банки у тому випадку, якщо їх клієнти гроші вже витратили.

Як повідомляє The Times, 25 грудня 130 мільйонів фунтів стерлінгів (175$ млн доларів доларів, - ред.) опинилися на 75 000 рахунках. Співробітники Santander намагаються повернути гроші, але проблема у тому, що частина фінансових коштів опинилася на рахунках конкуруючих банків.

Гроші з рахунку роботодавця прийшли двічі

Помилка трапилася в момент, коли платежі з 2000 рахунків корпоративних клієнтів було виконано два рази. Через це тисячі людей двічі отримали гроші з рахунків свого роботодавця. Втім, другий платіж надійшов від самого банку.

Менеджеру з операцій із зарплатою спочатку здалося, що в помилці винен він, і через це на нього очікують проблеми на Різдво. Однак, судячи з усього, ситуація сталася через технічну помилку.

"Нам шкода, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів неправильно продублювалися на рахунках одержувачів",-наголошується в повідомленні банку.

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Банк намагається повернути гроші

У банку кажуть, що клієнти через такий інцидент фінансово не постраждають.

"Ми наполегливо працюватимемо з багатьма банками по всій Британії, щоб виправити повторювані транзакції в найближчі дні" - зазначили у фінустанові.

При цьому незрозуміло, як будуть реагувати банки в тому випадку, якщо їх клієнти витратять отримані випадковим чином грошові кошти.

У Santander підкреслили, що вони припускають варіант, за якого розмовлятимуть з людьми безпосередньо, щоб повернути гроші.

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