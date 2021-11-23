З картки "спливли" більше 700 гривень: Ощадбанк потрапив у скандал через списання коштів

Ощадбанк може знімати по 100 гривень на місяць з карт, якими не користуються українці / УНІАН

Один з клієнтів державного Ощадбанку заявив про те, що з його банківської карти, якою ніхто не користувався, було списано 730 гривень. У виписці було зазначено щомісячне списання по 100 гривень за обслуговування рахунку. Як пояснили в банку, така ситуація можлива у тому випадку, якщо протягом року на карті не було руху коштів. Уникнути ситуації можна тоді, коли за 1 рік буде проведена хоча б одна банківська операція.

"Користуватися цією карткою не планував, але потім подумав, що віддам матері, щоб не треба було гроші з собою тримати при відвідуванні магазину. Перевів туди 1000 грн, і віддав матері. Виявилося що вона не користувалася картою. Потім випадково в інтернет-банку побачив, що там майже не залишилося грошей, Залишилося 270 грн", - розповів клієнт під ніком wal24 на сайті Мінфін.

читайте такожПриватБанк і Ощадбанк можуть підняти ціни на обслуговування карт: в чому справаЗа його словами, після того, як він побачив виписку, з'ясувалося, що кожен місяць з його картки знімалося по 100 гривень за обслуговування рахунку. В Ощадбанку йому сказали, що такої ситуації бути не повинно, і для повернення грошей потрібно звернутися на гарячу лінію.

Втім, під повідомленням з'явилася відповідь банку, в якому було висловлено припущення про те, що гроші були зняті за обслуговування неактивного рахунку. Грошові кошти списуються за умови, якщо за один рік не було будь-яких операцій з карткою. Сума - 100 гривень на місяць.

"Припускаємо, що мова йде про комісію з обслуговування неактивного рахунку. Ця комісія передбачена тарифами і списується, якщо протягом року і більше за рахунком не було жодного руху коштів і становить 100 грн/місяць. У разі, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується в межах залишку на рахунку (в мінус не зараховується)", - вказали в Ощадбанку.

Також у банку підкреслили, що для уникнення списання комісії фінустанови, потрібно хоча б раз на рік користуватися карткою. Йдеться про перекази, сплату або поповнення рахунку. Тарифи можна дізнатися на сайті державного банку.читайте такожОщадбанк програв Росії справу про вкрадене майно у Криму

Нагадаємо, раніше жінка звинуватила співробітницю Ощадбанку в нав'язуванні послуги, пов'язаної з платною страховкою при отриманні грошового переказу. У банку вибачилися за інцидент і пообіцяли провести розмову з працівницею банківської установи.