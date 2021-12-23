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"Автономія" Донбасу, правки до Конституції і діалог з "ЛДНР": Путін заявив про "вимоги" до України

23 грудня 2021, 16:09

Москва вимагає від Києва внесення змін до Конституції України щодо Донбасу.

Володимир Путін
Україна повинна узгодити зміни до Конституції щодо "особливого статусу" Донбасу з "ЛДНР" - Путін / Reuters

Російський президент Володимир Путін вважає, що згідно з Мінськими угодами Україна нібито повинна погоджувати зміни до Конституції з підконтрольними Москві окупаційними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР". Йдеться про закріплення особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він заявив у четвер, 23 грудня, під час своєї пресконференції, яка відбулася у Москві. За його словами, Київ на базі Мінських угод, мовляв, повинен внести зміни до Конституції України і узгодити їх з представниками російських незаконних збройних формувань "ЛДНР".

читайте такожПрямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо Донбасу"У Мінських угодах написано, що потрібно внести зміни до Конституції, провести вибори, оголосити амністію... Де ці зміни до Конституції? Вони повинні бути узгоджені з представниками "ЛНР" і "ДНР", - підкреслив Володимир Путін.

Україна не відмовляється від реалізації "Мінська"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Київ не відмовляється від реалізації Мінських угод. Однак для цього Росія повинна виконати домовленості у сфері безпеки, щодо яких сторони домовилися на саміті у Парижі у 2019 році. За його словами, Київ свою частину зобов'язань реалізував і очікує на такий точно крок від Москви.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 10 грудня зробив заяву про те, що влада вивчає питання підключення США до перемовин щодо Донбасу або сценарій прямого діалогу з російським главою держави Володимиром Путіним. На Заході підтримують варіант перемовин Києва та Москви на вищому політичному рівні.

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16 грудня Зеленський провів перемовини з канцлером ФРН Шольцем і президентом Франції Макроном. Сторони домовилися відновити дискусію в нормандському форматі і забезпечити виконання домовленостей, досягнутих на саміті лідерів "Нормандії" у Парижі у 2019 році.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва погодиться на зустріч у нормандському форматі у тому випадку, якщо Київ, мовляв, піде на реалізацію Мінських угод.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 21 грудня зробив заяву про те, що Київ відправив країнам-партнерам план України щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Він розповів про те, що США прийняли рішення щодо участі у перемовинах з врегулювання російсько-української збройної конфронтації. Допомогти Києву готова і Туреччина. Тривають консультації з Великою Британією.

Зеленський уточнив, що план Києва щодо Донбасу вже відправили РФ, ФРН, США і Франції. На його думку, механізм можна реалізувати за участі Вашингтона, Берліна і Парижа.

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