Атакують цілі на відстані 40 км: Україна отримає від США далекобійні дрони Switchblade

Київ все ще очікує на постачання дронів-камікадзе Switchblade 600-Резніков / Колаж УНІАН, AeroVironment Inc

Сполучені Штати Америки обіцяли надати Україні допомогу щодо збільшення баражуючих боєприпасів. Київ очікує на 10 далекобійних безпілотників Switchblade 600, які повинні надійти державі протягом декількох тижнів. Іран за останній час продав Росії 2400 безпілотників, тому країна-окупант наразі виграє конкуренцію. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю Politico він розповів про те, що Україна очікує на отримання ударних дронів Switchblade 600. Виробник безпілотників AeroVironmen вже оголосив про надання державі 10 таких БПЛА протягом декількох тижнів.

"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600, США пообіцяли допомогти Києву збільшити запас баражуючих боєприпасів, які можуть зависнути над ціллю до того, як оператор направить її на удар", - зазначив Резніков.

За його словами, Тегеран за останні тижні продав Москві 2400 ударних дронів. Тому країна-агресорам поки що виграє конкуренцію в даному компоненті.

"Іран продав Росії 2400 безпілотників за останні тижні, тому зараз я б сказав, що іранські безпілотники тимчасово виграють цю конкуренцію", - підкреслив Олексій Резніков.

Нагадаємо, дрони-камікадзе Switchblade 600 здатні атакувати ворожі цілі на відстані 40 кілометрів. Перебувати в повітрі такий безпілотник може близько 40 хвилин. До цього Вашингтон постачав Києву БПЛА Switchblade 300 – дрони менших розмірів і дальності дії.

Іран постачає Росії дрони для ударів по Україні

У Міністерстві закордонних справ України офіційно назвали Іран співучасником військових злочинів і терористичних актів Росії в Україні. У Києві закликали Тегеран відмовитися від постачань Москві озброєнь. Інакше держава зіткнеться з суворою відповідальністю. Українська держава також закликала Євросоюз ввести санкції проти Ірану у зв'язку з інформацією про готовність країни поставити Росії балістичні ракети земля-земля.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані сказав, що Тегеран, мовляв, не передає Москві озброєння. У тому числі і дрони-камікадзе, якими російські окупанти атакують міста України. За його словами, Іран готовий до перемовин з представниками України для "спростування звинувачень".

Євросоюз впровадив санкції проти Ірану за передачу агресору РФ дронов-камікадзе. Заморожені активи трьох фізичних і однієї юридичної особи, які відповідальні за поставки дронів Москві.

Дивіться відео ТСН - як Україна боротиметься з іранськими дронами-камікадзе

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