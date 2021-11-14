В РНБО погрожують кримінальними статтями за допомогу в перекиданні нелегалів з Білорусі

Кримінальним кодексом передбачена відповідальність за допомогу нелегалам, нагадав Олексій Данілов.
Міністр оборони України Олексій Резніков попередив про кримінальну відповідальність людям, які готові за гроші допомагати мігрантам перетнути кордон з Україною.
За його словами, це питання національної безпеки, заявив він у ході брифінгу після міжвідомчої наради в Луцьку.
"Хотів би попередити тих ділків, які живуть в п'яти областях, що межують з Білоруссю, і планують заробляти на допомозі незаконним мігрантам потрапити всередину країни – це буде проти національних інтересів країни", – підкреслив міністр оборони.
У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що хоча в Україні декриміналізована стаття за незаконний перетин кордону, але Кримінальним кодексом передбачена відповідальність за допомогу таким особам.
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Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.
Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.
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