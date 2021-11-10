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Намагалися прорватися до Польщі: в Україні затримали нелегалів з Білорусі

10 листопада 2021, 11:21

За останній тиждень на ділянці білорусько-українського кордону затримали двох громадян Куби

Кордон Білорусь
В Україні затримали нелегалів з Білорусі / Держприкордонслужба

В Україні затримали нелегалів з Білорусі, які намагалися потрапити на територію Польщі, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

У коментарі РБК-Україна він уточнив, що за останній тиждень на ділянці білорусько-українського кордону затримали двох громадян Куби, які незаконно потрапили в Україну з території Білорусі і планували надалі піти до Польщі.

"Оперативними підрозділами здійснюється постійний моніторинг ситуації навколо даної проблематики, в тому числі і в середовищі осіб, які можуть сприяти організації таких каналів міграції", - зазначив заступник голови МВС.

При цьому він побоюється, що сусідні країни хочуть влаштувати міграційну кризу і в Україні. За словами представника МВС, ситуація на кордонах Євросоюзу з Білоруссю має ознаки подальшої ескалації.

"Сусідні держави, вдаються до гібридних технологій" збільшення потоків біженців " насамперед у прикордонних регіонах України з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Це ганебна спроба влаштувати в Україні міграційну кризу", - додав Єнін.

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Раніше Єнін прокоментував ситуацію навколо міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

За його словами, Україна готується до можливого напливу мігрантів з Білорусі. Київ повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю.

Перший заступник голови МВС України уточнив, що українські прикордонники посилюють захист і готові до можливих провокацій.

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