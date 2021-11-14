Польський сценарій з нелегалами в Україні: в СБУ пояснили, до чого готуватися

Мігранти атакують кордон Польщі / Reuters

Глава Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував ситуацію з нелегальними мігрантами, яка склалася на кордоні Білорусі і Польщі.

За підсумками наради РНБО з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, він заявив, що Україні необхідно бути готовою до польського сценарію, повідомляє прес-служба СБУ.

Глава спецслужби запевнив, що СБУ вживає всіх необхідних заходів, щоб подібного не сталося.

"Такий сценарій поки малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, щоб цей, навіть теоретичний варіант розвитку подій не був реалізований на практиці. Тому сьогодні ми зібралися в Луцьку, щоб узгодити заходи з протидії такому прояву гібридної війни. Ми не просто тримаємо ситуацію на контролі, а виконуємо всю необхідну організаційну та оперативну роботу", - заявив глава СБУ.

Баканов додав, що Україні вдасться успішно протистояти черговому прояву гібридної війни і зберегти стабільність і безпеку.

Реклама

читайте такожУкраїна - під загрозою: у Зеленського звинуватили РФ у міграційній кризі на кордоні Білорусі

Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.

Читайте ще: