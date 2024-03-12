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Дрони на Москву і ще вісім областей: у РФ потужні прильоти після нічної атаки

Олексій Тесля
12 березня 2024, 09:51
Під удар потрапив Нижегородський НПЗ - одне з найбільших нафтопереробних підприємств у РФ.
Скріншот
Пожежа на нафтобазі компанії "Лукойл" у Нижегородській області / Скриншот

Дрони атакували відразу вісім російських регіонів у ніч на вівторок, 12 березня. Вибухи прогриміли в Курській, Бєлгородській, Тульській, Воронезькій, Нижегородській, Брянській, Орловській і Московській областях.

Унаслідок вибухів виникла пожежа на нафтобазі компанії "Лукойл" у Нижегородській області - одному з найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Удар по підприємству підтвердив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Зазначається, що на нафтопереробному підприємстві в місті Кстово пожежа "на одній з установок з переробки нафти". Компанія "Лукойл" повідомляла, що роботу заводу призупинено у зв'язку з "інцидентом".

відео дня

Пожежа на установці з переробки нафти в Кстовській промзоні Нижегородської області, що виникла після атаки безпілотників, пізніше була "локалізована", повідомила місцева влада.

Водночас в Орловській області внаслідок влучання безпілотника в нафтосховище в Орлі спалахнув один із резервуарів. Уночі дрон упав на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, повідомила влада. За попередніми даними, ніхто не постраждав, але з двох сусідніх будинків евакуювали 17 осіб

Крім того, мер Москви Сергій Собянін заявив, що БПЛА, який летів на Москву, збили в області. Повідомляється, що в Раменському міському окрузі Московської області було збито БПЛА, який прямував у бік Москви. "На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за даними міноборони РФ, атака дронів була по шести регіонах РФ і Підмосков'ю. Стверджується, що в ніч на 12 березня ППО Росія нібито перехопила 25 дронів над сімома регіонами.

Причому в Підмосков'ї було помічено два безпілотники, над Курською областю 11 дронів, а в Бєлгородській області сім БПЛА.

Дивіться відео - "бавовна" в РФ

Скріншот
/ Скріншот

Додамо, що вранці 12 березня в аеропортах Калуги і Нижнього Новгорода Грабцево і Стригіно обмежували виліт і приліт літаків. Заходи було вжито після атаки безпілотників для забезпечення безпеки цивільних суден.

Що таке "бавовна"

Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред.

Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки".

Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна".

"Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

"Бавовна" в РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є поранені. Очевидці викладали в Мережі кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнувань цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також спікер Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть завдати удару по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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беспилотники війна Росії та України атака дронів
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