Були "прильоти" у двох областях: стали відомі наслідки нічної атаки РФ

Окупанти влучили у промисловий об’єкт в одній з областей, а також пошкодили лінію електропередач в іншому регіоні.

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Наслідки влучання ворожого дрону по промиловому об'єкту на Одещині/ колаж: Главред, фото: Сили оборони півдня України, Telegram

Російські окупанти у ніч на 10 березня атакували Україну дронами і ракетами. У двох областях нашої держави були "прильоти". В Одеській області ворожий дрон влучив у промисловий об’єкт, а на Миколаївщині "Шахед" пошкодив лінію електропередач.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. Зазначається, що окупанти запускали безпілотники традиційними маршрутами за складними маневрами.

"Вночі ворог знов атакував південні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", запустивши їх традиційними маршрутами із складними маневрами. В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини", – йдеться у повідомленні. відео дня

Підрозділи протиповітряної оборони знищили 20 ворожих безпілотників, з них 11 на Одещині, шість на Миколаївщині, два на Херсонщині та ще один на Дніпропетровщині.

"Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО", – зазначили в Силах оборони півдня.

Один із дронів влучив у будівлю на промисловому об'єкті в Одеському районі, люди не постраждали.

Ще одне влучання було зафіксоване у Миколаївській області – там "Шахед" впав на відкритій території, пошкодивши лінію електропередач. Зараз ведуться відновлювальні роботи.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, 6 березня, російські війська вдарили ракетами по Одесі, коли там перебувала делегація з Греції. Вибух стався за кілька хвилин до зустрічі Міцотакіса та Зеленського, неподалік від місця розташування грецької делегації. Також грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс підтвердив, що вибух стався неподалік, коли він разом із українським президентом перебував у порту. Він зазначив, що вони не встигли піти в укриття, та описав цей досвід як дуже шокуючий.

7 березня російські окупанти вдарили по Сумах ракетою, були загиблі та поранені. Президент України Володимир Зеленський розповів важливі деталі про удар по Сумах.

8 березня повідомлялося, що третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи – РФ скидає авіабомби. Росіяни вдарили КАБом по прикордонній території Сумської області.

У ніч на 10 березня РФ атакувала Україну 39 дронами і 4 ракетами. Крім атаки 39 дронами, загарбники також вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по двох областях.

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