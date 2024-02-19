Армія США виділяє власні кошти для допомоги Україні: CNN розкрило деталі

З жовтня 2023 року, початку фінансового року, армія витратила понад 430 млн доларів на різні операції.

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Армія США виділяє власні кошти для допомоги Україні / колаж: Главред, фото: НАТО, ОП, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Армії США довелося сплатити рахунки на сотні мільйонів доларів на підтримку ЗСУ протягом останніх кількох місяців, оскільки перспективи фінансування України в Конгресі залишаються невизначеними.

Як повідомляє CNN, армійські чиновники дедалі більше стурбовані тим, що без нового фінансування їм доведеться економити гроші на інших важливих проектах, щоб і надалі підтримувати Київ.

З жовтня 2023 року, початку фінансового року, армія витратила понад 430 млн доларів на різні операції, включаючи навчання українських військ, транспортування техніки та перекидання американських військ до Європи. Ці рахунки були сплачені командуванням США у Європі та Африці.

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"По суті, ми робимо це за рахунок армійських запасів", - сказав виданню високопоставлений військовий чиновник.

Без схваленого Конгресом бюджету на 2024 рік і без додаткового фінансування України командування має приблизно 3 млрд. доларів на оплату оперативних витрат, загальна сума яких становить 5 млрд. доларів, пояснив інший високопоставлений військовий чиновник.

Сюди входять операції, пов'язані з підтримкою Києва – навчання та перекидання озброєнь та техніки до Польщі та України, а також інші операції американського командування по всій Європі та Африці.

Якщо Конгрес не ухвалить законопроект про нове фінансування України протягом кількох місяців, американським військовим доведеться ухвалювати важкі рішення та відмовлятися від менш важливих проектів — таких як будівництво казарм чи стимулювання призову на військову службу, кажуть представники Пентагону.

Нагадаємо, що США працюють над відправленням Україні моделі ракет ATACMS великої дальності. Адміністрація президента Байдена працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

Конгрес США розгляне питання військової допомоги Україні не раніше середини березня. Прихильники України в Республіканській та Демократичній партіях закликали спікера Джонсона діяти швидко і надати подальшу допомогу Києву.

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