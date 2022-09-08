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"Москва платить високу ціну за цю війну": Блінкен прибув до Зеленського з важливою заявою

8 вересня 2022, 19:35

Блінкен зазначив, що контрнаступ ЗСУ на деяких напрямках досить ефективний завдяки хоробрості та стійкості українців.

Блінкен і Зеленський
Блінкен і Зеленський / president.gov.ua

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

В ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві Блінкен заявив, що підтримка України з боку Сполучених Штатів і тиск на Росію показали свою ефективність, тому це не припиниться до закінчення агресії РФ проти України.

"Більше шести місяців, як Росія почала свою агресію. Зараз триває ваш контрнаступ, і він ефективний. Це переважно завдяки неймовірній хоробрості та стійкості українців. Ми бачимо це на полі бою кожен день. Ми дуже раді, що можемо підтримати ваші зусилля, і ми продовжимо це робити", - сказав Блінкен.

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За словами Блінкена, Держдеп інформує Конгрес США про наміри надати Україні ще 1 млрд. доларів зовнішнього військового фінансування для більш тривалої підтримки. Відповідне рішення Блінкен вже обговорив з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Крім того, держсекретар США підкреслив, що ВВП Росії падає - від 9 до 15% падіння в поточному році. Тисячі іноземних компаній залишають Росію, найбільш талановиті росіяни також виїжджають з країни, обсяг імпорту падає.

"Москва платить надзвичайно високу ціну за цю агресію. Я думаю, що важливо підкреслювати це, адже ми бачимо, яку ціну Росія вже платить – надзвичайно високу ціну. І вона буде тільки рости", - підкреслив Блінкен.

За його словами, Росія не може замінити озброєння, виробляти товари для власного народу і забезпечувати експорт. В результаті цього скорочуються їх ринки, і вони не можуть запозичувати кошти в рамках суверенного боргу.

"Москва звертається за військовою підтримкою до Північної Кореї, Ірану, оскільки ми систематично закриваємо їм доступ до імпорту. І ми продовжимо чинити цей тиск, поки не припиниться агресія проти України, і Україна не відновить свій суверенітет", - заявив Блінкен.

Візит Блінкена в Україну 8 вересня

Главред писав про те, що Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з незапланованим візитом в Україну. Він повинен провести зустріч з президентом Володимиром Зеленським і оголосити про новий пакет військової допомоги на суму в 2 мільярди доларів.

Журналіст BBC Барбара Плетт Ашер заявила, що Блінкен прибув в Україну з пакетом військової допомоги для Києва і союзників.

Видання Le Monde вважає, що адміністрація Байдена повинна надати Україні 2 мільярди доларів в якості військової допомоги. Це додатковий пакету на суму $ 675, який раніше був затверджений для Києва.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін зробив заяву про те, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на суму 675 мільйонів доларів. Зокрема, Києву відправлять гаубиці калібру 105 мм, артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети, броньовані машини швидкої допомоги, високоточні снаряди GMLRS, боєприпаси для артилерії та іншу допомогу.

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