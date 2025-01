Армія РФ просунулася в районі "українського плацдарму" на Курщині: деталі від ISW

Коротко:

Російська армія просунулася в районі "українського плацдарму" в Курській області упродовж минулої доби, 23 січня.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що, згідно з геолокаційними кадрами за 22 січня, росіяни просунулися на південний схід від Толстого Лугу, який розташований на північний захід від Суджі.

Крім цього повідомляється, що російські війська продовжували наступати біля сіл Погребки, Нікольське та присілку Кругленьке, а також в районі Куріловки та Гуєво.

Як повідомив 22 січня командир української розвідгрупи, яка діяла на Курщині, війська країни-агресорки Росії наступають лише вдень на цьому напрямку і зазвичай ведуть штурм піхотою без техніки.

Також український батальйон дронів напередодні опублікував кадри, як завдає удару по російському зенітному комплексу "Тор" у Бєлгородській області.

Раніше у NYT зазначили, що Північна Корея направить на Курщину підкріплення із нових солдатів КНДР. Північна Корея вже втратила майже половину військових, яких відправила до Росії, тому змушена перекидати підкріплення.

Як раніше повідомляв Главред, армія РФ наступає в Курській області – ЗСУ завдали потужної контратаки росіянам. Підрозділи чеченського батальйону проводять розвідувальні операції поблизу кордону Росії з Сумською областю.

Нагадаємо, Сирський розкрив деталі Курської операції за 6 місяців – ЗСУ готують новий наступ. Курська операція значно змотивувала і наш особовий склад військовослужбовців, вважає Сирський.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.