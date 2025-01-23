Армія РФ наступає в Курській області: ЗСУ завдали потужної контратаки росіянам

Підрозділи чеченського батальйону проводять розвідувальні операції поблизу кордону Росії з Сумською областю.

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Що відбувається у Курській області / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Головне із звіту ISW:

Російська армія досягла околиць Гуєво

Яка ситуація у Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили про те, що впродовж минулої доби, 22 січня, російські окупаційні війська продовжили наступальні дії вздовж українського виступу в Курській області.

Аналітики ISW у звіті зауважують, що один так званий російський мілблогер стверджував, що війська РФ досягли околиць Гуєво. Втім, в ISW не знайшли доказів цього твердження. Зазначається, що армія Росії продовжувала наземні атаки на північний захід від Суджі біля Погребків і на південь від Суджі біля Махнівки та на захід від Курилівки.

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Окрім того, російські міліблогери стверджували, що українські Збройні сили контратакували біля Махнівки та на північний захід від Суджі біля Кругленького.

Зазначається, що підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат" проводять розвідувальні операції поблизу міжнародного кордону Росії з Сумською областю.

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики. Щоб хоча б якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни. РФ використовує металеві конструкції, які закріплює на шасі танків.

У ГУР повідомили, що КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів - перші підрозділи вже під Курськом. Також відомо, що підготовка солдатів КНДР відбувається на 5 полігонах на Сході Росії - в Уссурійську, Улан-Уде, Єкатеринославці, Князьо-Волконську і Сергєєвці. На злагодження підрозділів РФ виділяє всього 2 тижні.

Росіяни істерично скаржаться на ракетну атаку в Курську через потужну "бавовну". У російських пабліках розгорілося активне обговорення ситуації. Місцеві жалілися на потужні вибухи і повідомляли про "приліт". Губернатор регіону заявив, що на Курщині працює російське "ПеВеО".

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