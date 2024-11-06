Армія КНДР вступає в бої із ЗСУ: у Південній Кореї зробили термінову заяву

Південна Корея розглядає питання відправки спостерігачів в Україну.

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Південна Корея може відправити спостерігачів в Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

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Сеул реагує на відправку військ КНДР

В Україну можуть прибути спостерігачі з Південної Кореї

Південна Корея може відреагувати на перекидання Північною Кореєю військ у країну-агресор РФ для війни з Україною.

У зв'язку з цим у Сеулі не відкидають можливість відправки в Україну групи спостерігачів, пише Reuters із посиланням на неназваного представника президента Південної Кореї.

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Крім того, один із неназваних представників президента Південної Кореї зазначив, що для відправки спостерігачів не потрібна згода Національної Асамблеї, якщо це робиться з конкретною метою і на обмежений час.

/ Инфографика: Главред

Водночас у Сеулі також вказали на те, що військові з КНДР "ще не вступили в повноцінні бойові дії проти українських сил".

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

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