'Апетит тирана': Польща та країни Балтії перебувають у списку цілей РФ - польське МЗС

У Польщі підкреслили, що розмови про гарантії безпеки Росії є фатальною стратегічною помилкою, оскільки РФ не загрожує напад з боку НАТО чи України.

Польща та країни Балтії перебувають у списку цілей РФ / скріншот з відео

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що його країна, а також держави Балтії перебувають у списку цілей Кремля.

"У російському списку цілей також є Польща та країни Балтії. Ці амбіції, ненажерливий апетит російського тирана (Путіна, – Главред), який хоче територіально контролювати найширшу частину земної кулі, з нашої точки зору виглядають ірраціональними", - заявив Яблонський в ефірі радіо RMF 24.

Він підкреслив, що розмови про гарантії безпеки Росії є фатальною стратегічною помилкою, оскільки РФ не загрожує напад з боку НАТО чи України. Навпаки Кремль провокує агресією.

"Гарантії того, що Росія не нападе на нас, потрібні радше нам. Росія сьогодні не є надійною стороною, її мета не в тому, щоб припинити війну і встановити мир", – наголосив Яблонський.

Заступник глави польського МЗС зауважив, що Росія могла б ефективно використати економіку та дипломатію як важелі впливу, що вона робила протягом багатьох років. Проте Кремль вирішив піти воєнним шляхом, а тому його потрібно негайно зупинити.

"Кожна розумна людина має дбати про мир у Європі. Ми не можемо завжди закривати очі на все це, якщо ми дозволимо Росії перемогти, то це спровокує її подальші напади", - резюмував Яблонський.

Нагадаємо, що Росія в серпні минулого року вивчала можливість напасти на Японію. Кремлівські пропагандисти повинні були розпалювати ненависть до японців за допомогою риторики про нібито "нацистів" і "фашистів", яку застосовують щодо України. Тоді "ЗМІ" почали загострювати ситуацію, але раптом до осені різко припинили розкручувати тему.

Також керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце нещодавно заявив, що Росія планує вторгнутися до Молдови 2023 року, а реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні.

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