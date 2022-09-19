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Польща і країни Балтії закрили в’їзд для росіян з 19 вересня: усі деталі

19 вересня 2022, 12:30

Тепер єдиний сухопутний спосіб, яким росіяни можуть потрапити до ЄС – це Фінляндія. Та експерти припускають, що і це не надовго.

Российский паспорт, паспорт РФ, флаг Евросоюза
Польща і країни Балтії закрили в’їзд для росіян із 19 вересня/ УНІАН, Reuters

Заборона на в’їзд росіян до Естонії, Латвії, Литви та Польщі, яку раніше запровадили ці країни, почала діяти з опівночі понеділка, 19 вересня. Громадяни країни-агресорки РФ тепер не можуть потрапити до цих держав через шенгенський зовнішній кордон. Також для них тепер закритий в’їзд на територію інших країн Євросоюзу транзитом через території згаданих країн.

Такі рішення раніше ухвалили уряди цих держав. Причина рішення – розв’язана Росією війна проти України. Уряди Польщі та країн Балтії наголосили, що вважають поїздки громадян РФ загрозою своїй суспільній безпеці, а також безпеці Шенгенської зони загалом.

Деталі запроваджених обмежень

Тепер на територію Естонії, Латвії, Литви і Польщі і транзитом через них в інші країни ЄС не можуть їхати росіяни, котрі мають короткострокову шенгенську візу, яку видали з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів.

Також до цих країн росіяни не можуть потрапити через територію інших країн Євросоюзу.

Згадані чотири держави від сьогодні, 19 вересня, не видаватимуть росіянам короткострокових туристичних віз.

Проте обмеження не зачеплять тих росіян, які їдуть у Польщу чи країни Балтії, щоб зустрітися з родичами або з гуманітарних причин.

Чому ці 4 країни вирішили запровадити обмеження

Вони вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, тому що держави-члени Євросоюзу не змогли домовитися щодо повної заборони віз для усіх громадян РФ, і вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму.

Рішення про повне призупинення угоди про спрощення візового режиму з РФ було прийняте в ЄС 9 вересня і почало діяти 12 вересня. Воно передбачає:

  • здорожчання візового збору від €35 до €80;
  • можливість збільшення терміну видачі віз до 6 місяців;
  • видача віз лише на термін поїздки (країни Євросоюзу ще планують це);
  • можливість зменшення кількості довгострокових і багаторазових віз або повного припинення їхньої видачі.

Країни ЄС прийняли таке компромісне рішення призупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ через те, що багато країн, які входять до Євросоюзу, пригрозили зробити це в односторонньому порядку у разі неприйняття рішення на рівні всього блоку.

Які ще країни раніше заборонили в’їзд росіянам

Раніше у в'їзді російським туристам також відмовили Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія і Нідерланди.

Ці країни не приймають від громадян країни-агресорки Росії документів для оформлення туристичних віз.

Чи можуть росіяни потрапити до ЄС

Наразі у громадян РФ лишився лише один спосіб дістатися Європейського Союзу сухопутним шляхом – через територію Фінляндії.

Ця країна збиралася приєднатися ді ініціативи не пускати на свою територію російських туристів, проте в МЗС держави потім заявили, що не бачать законних підстав для запровадження такої повної заборони. Але експерти припускають, що Фінляндія долучиться до ініціативи потім – коли через її територію почнуть прямувати до ЄС занадто багато громадян РФ.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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