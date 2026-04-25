Апокаліптичний сценарій для РФ у 2026 році: чому війна в Ірані не врятуває Кремль

Економіст пояснив, що попри окремі вигідні для Росії фактори, її економічні проблеми залишаються системними, а санкційний тиск потребує посилення.

Чому війна в Ірані не врятуває економіку РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Зростання цін на нафту на тлі ситуації навколо Ірану дає Росії лише короткострокове полегшення і не змінює апокаліптичних прогнозів щодо її економіки на 2026 рік. Про це під час чату Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

"Це ніяк не скасовує таких прогнозів. Але й радіти зарано. Бо є щонайменше дві можливості, які для Путіна стануть дуже серйозним подарунком: по-перше, якщо все це затягнеться, і нафтові доходи за високими цінами надходитимуть довго; по-друге, те, що Путін зараз позбувся наслідків санкцій і дисконтів на нафту (ще в лютому він продавав нафту з шаленими дисконтами, а зараз продає за світовими цінами без жодних знижок)", - наголосив він. відео дня

Він підкреслив, що санкційний тиск необхідно посилювати, оскільки додаткові доходи, які отримує Путін, не мають позитивного ефекту для ситуації в цілому.

Водночас Мілов зауважив, що підстав для паніки немає, адже проблеми російської економіки є глибокими і системними, і для їх часткового вирішення знадобиться тривалий період високих цін на нафту.

Економічні проблеми Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські безпілотники завдають ударів по об’єктах на території Росії, що змушує Москву переглядати свої економічні пріоритети та навіть знову розглядати запровадження заборони на експорт бензину. Про це повідомляє видання Fortune.

Водночас фінансове становище РФ залишається складним, адже навіть тимчасове зростання доходів через загострення ситуації навколо Ірану не здатне суттєво змінити загальну картину, зазначає економіст і колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов.

Експерт з енергетики Михайло Гончар, своєю чергою, пояснив, що нинішнє підвищення цін на нафту може лише частково підтримати російську економіку. Якщо вартість на рівні 80–85 доларів за барель збережеться протягом другого кварталу, це дозволить їй тимчасово втриматися, однак не вирішить накопичених проблем.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

