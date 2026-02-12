Путіністка Сніжана Єгорова з'явилася без макіяжу і висміяла жінок

Коротко:
Путіністка і пропагандистка, колись українська ведуча Сніжана Єгорова, видала чергову нісенітницю.
На своїй сторінці у Facebook, де вона займається пропагандою і тиражуванням ненависті до України, вона виклала власне фото без макіяжу, яке вважає красивим.
Водночас вона спробувала висміяти людей, які доглядають за собою і своєю зовнішністю. Зокрема, оскаженіла путіністка написала, що "людей перетворили на привидів, яких ніколи не існувало".
"Відфотошоплені, згенеровані, з товстим шаром штукатурки на обличчях, з накладними віями, гіалуроновими губами і лінзами в очах, люди стали схожі на відфільтровані ходячі порожні барабани, перетворилися на натягнуті шкірою бульбашки, сформовані за заданим зразком...І залишатися собою в цей час - подвиг", - вважає путіністка.
Сама ж на фото вона виглядає безлико, а її зморшки навколо очей відразу ж кидаються в очі.
Хто така Сніжана Єгорова
Сніжана Єгорова - колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці.
Після анексії Криму Росією і початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія, 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжана Єгорова включена до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України.
