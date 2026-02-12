Путіністка Сніжана Єгорова з'явилася без макіяжу і висміяла жінок

Неадекватна Сніжана Єгорова накинулася на жінок, які доглядають за собою.

https://glavred.net/starnews/putinistka-snezhana-egorova-pokazalas-bez-makiyazha-i-vysmeyala-zhenshchin-10740167.html Посилання скопійоване

Сніжана Єгорова ніколи не повернеться в Україну / колаж: Главред, фото: t.me/SnezhanaEgorova

Коротко:

Що сказала Єгорова

Як вона виглядає

Путіністка і пропагандистка, колись українська ведуча Сніжана Єгорова, видала чергову нісенітницю.

На своїй сторінці у Facebook, де вона займається пропагандою і тиражуванням ненависті до України, вона виклала власне фото без макіяжу, яке вважає красивим.

відео дня

Водночас вона спробувала висміяти людей, які доглядають за собою і своєю зовнішністю. Зокрема, оскаженіла путіністка написала, що "людей перетворили на привидів, яких ніколи не існувало".

За путіністкою Єгоровою плаче в'язниця / Фото Facebook/Єгорова

"Відфотошоплені, згенеровані, з товстим шаром штукатурки на обличчях, з накладними віями, гіалуроновими губами і лінзами в очах, люди стали схожі на відфільтровані ходячі порожні барабани, перетворилися на натягнуті шкірою бульбашки, сформовані за заданим зразком...І залишатися собою в цей час - подвиг", - вважає путіністка.

Сама ж на фото вона виглядає безлико, а її зморшки навколо очей відразу ж кидаються в очі.

Як зараз виглядає путіністка Єгорова / Фото Facebook/Сніжана Єгорова

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, раніше російський комік Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, не втомлюється радувати своїх фоловерів красивими фото.

Напередодні українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, розсекретила стать свого майбутнього малюка.

Вас також може зацікавити:

Хто така Сніжана Єгорова Сніжана Єгорова - колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці. Після анексії Криму Росією і початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія, 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжана Єгорова включена до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред