Нема слів: дочка Кузьми Скрябіна показала приліт в свій дім

Барбара Кузьменко розповіла, як Росія атакувала її будинок.

https://glavred.net/starnews/net-slov-doch-kuzmy-skryabina-pokazala-prilet-v-ee-dom-10793213.html Посилання скопійоване

Барбара Кузьменко розповіла про приліт до свого будинку / Колаж Главред, фото Instagram/dr.barbara.kuzmenko

Коротко:

Як зараз виглядає будинок Барбари

Що вона розповіла про приліт

Єдина дочка легендарного українського музиканта та лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Марія-Барбара розповіла про те, що в сусідній під'їзд її будинку стався приліт.

Про це молода жінка написала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Сама Барбара розповіла, що фізично з ними нічого не сталося. Однак вони пережили сильний моральний стрес.

Дочка Кузьми показала вибух біля свого будинку / Фото Instagram/dr.barbara.kuzmenko

"Приліт у мій будинок в інший під'їзд. Фізично з нами все гаразд. Морально - без слів…", - поділилася Барбара.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що українська культура зазнала важкої втрати - на 88-му році життя помер заслужений артист України Леонід Марченко. Про смерть легенди театру та кіно офіційно повідомили в Київському театрі юного глядача на Липках, де актор працював багато років.

Раніше також українські знаменитості, як і прості українці, намагаються продовжувати жити в жахливих реаліях, які влаштовує Україні терористична Росія.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кузьма Скрябін Андрій Кузьменко - український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ступеня (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред