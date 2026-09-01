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Нема слів: дочка Кузьми Скрябіна показала приліт в свій дім

Олена Кюпелі
1 вересня 2026, 16:49
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Барбара Кузьменко розповіла, як Росія атакувала її будинок.
Барбара Кузьменко розповіла про те, як вона прилетіла до свого дому
Барбара Кузьменко розповіла про приліт до свого будинку / Колаж Главред, фото Instagram/dr.barbara.kuzmenko

Коротко:

  • Як зараз виглядає будинок Барбари
  • Що вона розповіла про приліт

Єдина дочка легендарного українського музиканта та лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Марія-Барбара розповіла про те, що в сусідній під'їзд її будинку стався приліт.

Про це молода жінка написала на своїй сторінці в Instagram.

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Сама Барбара розповіла, що фізично з ними нічого не сталося. Однак вони пережили сильний моральний стрес.

Дочка Кузьми показала, як вона прилетіла до свого дому
Дочка Кузьми показала вибух біля свого будинку / Фото Instagram/dr.barbara.kuzmenko

"Приліт у мій будинок в інший під'їзд. Фізично з нами все гаразд. Морально - без слів…", - поділилася Барбара.

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Про особу: Кузьма Скрябін

Андрій Кузьменко - український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ступеня (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).

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