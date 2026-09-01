Нема слів: дочка Кузьми Скрябіна показала приліт в свій дім

Коротко:
- Як зараз виглядає будинок Барбари
- Що вона розповіла про приліт
Єдина дочка легендарного українського музиканта та лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Марія-Барбара розповіла про те, що в сусідній під'їзд її будинку стався приліт.
Про це молода жінка написала на своїй сторінці в Instagram.
Сама Барбара розповіла, що фізично з ними нічого не сталося. Однак вони пережили сильний моральний стрес.
"Приліт у мій будинок в інший під'їзд. Фізично з нами все гаразд. Морально - без слів…", - поділилася Барбара.
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Про особу: Кузьма Скрябін
Андрій Кузьменко - український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ступеня (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).
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