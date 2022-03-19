Літак РФ звалився в болото: на Херсонщині дикі гуси "закрили небо" від окупантів

Кілька птахів потрапили в мотор винищувача окупантів, в результаті чого він розбився.
Російські окупанти втратили в Херсонській області військовий літак після того, як він зіткнувся в повітрі зі зграєю гусей.
Очевидно, що кілька птахів мимоволі стали на шляху російської військової машини, йдеться в повідомленні Енергоатома в Telegram-каналі.
Подія трапилася в п'ятницю, 18 березня. Про незвичайний інцидент розповіли очевидці.
Відзначається, що зграя гусей виникла на шляху літака окупантів в районі Каланчака.
У повідомленні підкреслюється, що одна або кілька птахів потрапили в мотор винищувача окупантів, в результаті чого він звалився в болото.
"Навіть природа на боці нашої країни! Однак гусей шкода!", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше з Мережі розповіли історію про те, як проста Українка збила російський дрон банкою з огірками у Дніпровському районі Києва.
читайте також"Чапаєв і Петька на підході": у Мережі висміяли бронепоїзд окупантів під Мелітополем
Ось тільки її головною зброєю стала банку з помідорами, а не з огірками.
За словами Олени, того дня вона вийшла на балкон покурити. Коли вона побачила дрон, взяла перше, що попалося під руку, і метнула цим в нього.