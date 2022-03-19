Літак РФ звалився в болото: на Херсонщині дикі гуси "закрили небо" від окупантів

Літак РФ впав після зіткнення зі зграєю гусей

Російські окупанти втратили в Херсонській області військовий літак після того, як він зіткнувся в повітрі зі зграєю гусей.

Очевидно, що кілька птахів мимоволі стали на шляху російської військової машини, йдеться в повідомленні Енергоатома в Telegram-каналі.

Подія трапилася в п'ятницю, 18 березня. Про незвичайний інцидент розповіли очевидці.

Відзначається, що зграя гусей виникла на шляху літака окупантів в районі Каланчака.

У повідомленні підкреслюється, що одна або кілька птахів потрапили в мотор винищувача окупантів, в результаті чого він звалився в болото.

"Навіть природа на боці нашої країни! Однак гусей шкода!", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше з Мережі розповіли історію про те, як проста Українка збила російський дрон банкою з огірками у Дніпровському районі Києва.

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Ось тільки її головною зброєю стала банку з помідорами, а не з огірками.

За словами Олени, того дня вона вийшла на балкон покурити. Коли вона побачила дрон, взяла перше, що попалося під руку, і метнула цим в нього.