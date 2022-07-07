Росія оголосила "оперативну паузу" в боях в Україні/ sprotyv.info

Російське Міноборони у четвер, 7 липня, офіційно оголосило про "паузу в боях" в Україні. Як зазначив представник відомства, у підрозділах, які виконували "бойові завдання", проходять заходи "з поповнення бойових можливостей".

При цьому в російському відомстві кажуть, нібито хочуть дати можливість відпочити російським військовим, яких кинули воювати в Україну. Слова представника російського Міноборони процитувало пропагандистське інформагентство Росії ТАРС.

"Військовослужбовцям надано можливість відпочити, отримати листи та посилки з дому", – сказали в Міноборони РФ.

Про те, що росіяни очевидно беруть оперативну паузу, заявляли також в американському інституті вивчення війни (ISW).

"Вперше за 133 дні війни не було заявлених чи оцінених російських територіальних досягнень, що підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська значною мірою взяли оперативну паузу", – йшлося у повідомленні інституту.

Раніше повідомлялося, що в країні-агресорці РФ після початку повномасштабної військової агресії проти України активізувався партизанський рух – невідомі підпільники підпалюють військкомати і періодично влаштовують диверсії на залізниці.

Також The Wall Street Journal писав, що Росія провалила бліцкриг в Україні, але після перших помилок знайшла нову тактику, яка працює. Експерти вважають, що війна в Україні може стати затяжною, і Києву буде потрібно більше західної зброї та допомога в навчанні нових солдатів.

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