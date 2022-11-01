"500 тон вибухівки на 6-метрових дронах": Путін осоромився вигадкою про фантастичні підводні апарати

Путін осоромився вигадкою про фантастичні підводні апарати/ скрін, Facebook PetroShuklinov

Російський диктатор Володимир Путін став посміховиськом у мережі після того, як вигадав неіснуючий підводний апарат і спихнув на нього вину за удари по російських кораблях у Севастополі.

Президент РФ видав чергову лякалку про нібито потужні підводні дрони, які є в українських військових. За його словами, ці дрони нібито мають 6 метрів у довжину і при цьому переносять у собі 500 тон вибухівки. Таку нісенітницю Путін виголосив на пресконференції у Сочі в понеділок, 31 жовтня.

Він видав такий фейк, коли намагався пояснити, чому Росія виходить із зернової угоди. Російський диктатор почав звинувачувати такі неіснуючі апарати у тому, що саме ними Україна вдарила по кораблях Чорноморського флоту РФ.

"Ну, слухайте, це ж не жарти. Ось ці апарати: шість метрів довжиною, здається, 500 тонн вибухівки. Якщо влучить – немає зерна, корабля, нічого не залишиться. А винні будемо ми", – висловився Путін.

Перед цим він заявив, нібито Україна вдарила по російських військових кораблях підводними і повітряними дронами. При цьому Путін вважає, нібито частина з цих безпілотників "рухалася гуманітарним коридором", який був організований для вивозу з нашої держави зерна.

скрін

Користувачі мережі з гумором відреагували на вигадки глави Кремля про "шестиметрові дрони". Багато хто звертав увагу, що як на 6 метрах помістилося аж 500 тонн вибухівки. Дехто жартував, що "бункерний дід забув прийняти свої пігулки", а дехто зазначав, що Путін "або хворий, або живе в паралельному всесвіті".

На вигадку про "шестиметровий дрон", у якому 500 тонн вибухівки, користувачі відповідали наступне:

"То така Україна сильна, що в 6-ти метровий апарат засунула 500 тон!!!",

"Чого вже дрібнитись. Сказав би, 12 м і 1000 т",

"Ну, 500 тонн вибухівки – це приблизно 6-7 залізничних вагонів. І як воно влізло в шестиметровий підводний човен? Він що сьогодні укол пропустив?",

"У страху очі великі",

"20 фур на 6 метрах. Норм. Він усе так рахує",

"Сам вигадав – сам повірив".

Атака на кораблі Чорноморського флоту у Севастополі

29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі відбулися вибухи. У Міноборони РФ після цього підтвердили вибухи, які призвели, за їхніми даними, до пошкоджень бойових кораблів окупантів. За даними МО РФ, в атаці було задіяно 9 безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що було пошкоджено щонайменше три російські кораблі – носії "Калібрів". Серед них – фрегат "Адмірал Макаров". Журналіст припустив, що деякі кораблі можуть бути навіть потоплені.

Пізніше у ЗМІ повідомили, що в строю в Севастополі залишається лише один корабель із серйозною ППО. Внаслідок вибухів у бухті Севастополя Чорноморський флот РФ міг понести серйозніші втрати, ніж про це говорили офіційно. У РФ підтвердили лише пошкодження тральщика Іван Голубець, але насправді постраждати міг і флагман – фрегат проекту 11356Р Адмірал Макаров.

Після масових обстрілів України вранці 31 жовтня Путін заявив, що це нібито частково була "помста за атаку на російські військові кораблі у Севастополі".

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