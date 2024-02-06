50 млрд євро вже на шляху до України: в ЄС зізнались, коли чекати перший транш

ЄС забезпечуватиме необхідне фінансування для "нашого відважного партнера та кандидата на членство", сказала фон дер Ляєн.

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Урсула фон дер Ляєн назвала терміни початку виплат / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Перший транш в рамках програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро буде наданий Україні вже у березні. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х (Twitter).

"Політична угода, досягнута вчора ввечері, щодо 50-мільярдного фонду для України є великим кроком вперед. Європа вірна своєму слову... Ми плануємо почати виплати в березні", - написала політикиня.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що досягнута політична угода є важливим кроком вперед. За її словами Європа залишається вірною своїм зобов'язанням перед Україною як перед своїм відважним партнером та кандидатом на членство.

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50 мільярдів євро для України

Як повідомляв Главред, 1 лютого Європейський союз одноголосно проголосував за пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро в рамках свого бюджету. Голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що це забезпечить стабільну, довгострокову та передбачувану фінансову підтримку для України.

Також президент України Володимир Зеленський подякував всім країнам-членам ЄС за виділення допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Він наголосив, що це чіткий сигнал підтримки України та відображає міцність та єдність Європи.

Крім цього, на саміті Європейської ради у Брюсселі 1 лютого не було прийнято рішення про надання Україні додаткових 5 мільярдів євро на оборонні витрати на 2024 рік через Європейський фонд миру. Президент України Володимир Зеленський виступив з проханням про цю допомогу, але в остаточних висновках саміту ця ініціатива не була вказана.

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