Орбан розблокує 50 млрд євро для України: поставив серйозну умову

Будапешт не готовий "підписуватися" під тим, щоб виділяти Україні ці кошти раз на чотири роки.

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Орбан розблокує 50 мільярдів для України / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт готовий до компромісу щодо 50 млрд євро для України за умови щорічного голосування щодо продовження фінансування.

В інтерв'ю французькому Le Point він пояснив, що Угорщина не згодна ані з поправками до бюджету ЄС, ані з тим, що ЄС має надати Україні 50 млрд євро, що, на думку Орбана, є "величезною сумою". Також Будапешт не готовий "підписуватися" під тим, щоб виділяти Україні ці кошти раз на чотири роки.

"Але нехай буде так: Угорщина готова брати участь у вирішенні двадцяти семи, якщо вони гарантують, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні", - сказав Орбан. відео дня

Угорський прем'єр також зауважив, що щорічне рішення щодо продовження допомоги Україні "повинно бути одноголосним". Також він пожалівся на те, що його вимога інтерпретується деякими країнами-членами ЄС, як спроба шантажу.

Нагадаємо, що Віктор Орбан відмовиться від вето на 50 млрд євро Україні. Валтонен заявила на зустрічі керівництва МЗС країн Євросоюзу минулого понеділка, 22 січня, її угорський колега Петер Сіярто "дав нам позитивний сигнал".

Мішель спробує перешкодити Орбану взяти під контроль Єврораду. Переговори зазвичай тривали кілька місяців, а кульмінацією стало створення нової комісії в кінці листопада - саме тоді повинен був закінчитися термін повноважень.

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