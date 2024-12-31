160 об'єктів під прицілом: РФ підготувала напад на Японію і Південну Корею - FT

Росія відбирала список цілей з великою ретельністю.

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Росія готує нові підступні удари / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

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Інфраструктура Японії та Кореї під загрозою

Росія перевіряє оборону сусідніх країн та готує таємні плани

Російські військові підготували детальні списки цілей для можливої війни з Японією та Південною Кореєю.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на секретні документи, до цих списків входять 160 об’єктів, серед яких атомні електростанції, об'єкти цивільної інфраструктури, дороги, мости та заводи.

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Документи походять із 29 секретних російських військових файлів, які описують підготовку офіцерів до конфліктів на східному кордоні з 2008 по 2014 рік. Вони досі залишаються актуальними для російської стратегії.

"У документах, які західні джерела показали FT, підкреслюється гостра стурбованість Москви станом свого східного флангу. Російські військові планувальники побоюються, що східні кордони країни виявляться незахищеними в будь-якій війні з НАТО і вразливими для атак з боку американських засобів і регіональних союзників", - ідеться в статті.

У першій частині списку зазначено 82 військові об'єкти, включаючи командні пункти армій Японії та Південної Кореї, радарні установки, авіабази та військово-морські об'єкти.

Інші цілі — це цивільна інфраструктура, зокрема тунелі в Японії (наприклад, Канмонський тунель, що з’єднує Хонсю і Кюсю), 13 енергетичних об’єктів, серед яких ядерні комплекси в Токай, та об'єкти переробки палива. У Південній Кореї російські плани включають мости, сталеливарні заводи в Пхохані й хімічні підприємства в Пусані.

Першу частину секретної презентації присвячено сценаріям використання ракет Х-101.

"Слайди показують, з якою ретельністю Росія відбирала список цілей. У примітці до двох південнокорейських командно-контрольних бункерів наведено оцінки сили, необхідної для прориву їхньої оборони. У списках також вказані інші деталі, такі як розмір і потенційна потужність об'єктів", - зазначають у FT.

Гіпотетична атака на радіолокаційну базу в Окусіріто (Японія) передбачає запуск 12 ракет із бомбардувальника Ту-160, із заявленою ймовірністю ураження цілі на рівні 85%.

Росія також випробовує протиповітряну оборону сусідів. Друга презентація документів описує місії російських бомбардувальників для перевірки реакції Японії та Південної Кореї. Наприклад, 24 лютого 2014 року пара Ту-95 вилетіла з бази в Українці (Далекий Схід) і здійснила 17-годинний політ із фіксацією дій ППО сусідніх країн.

За даними документів, було здійснено 18 перехоплень із залученням 39 літаків. Зокрема, японські F4 Phantom супроводжували російські літаки протягом 70 хвилин, але не були озброєні. Лише сім перехоплень здійснювали винищувачі з ракетами "повітря-повітря".

Нові ймовірні атаки РФ - що відомо

Нагадаємо, як писав Главред, ЗМІ нещодавно повідомили про підготовку НАТО до можливої агресії з боку РФ. Журналісти вважають, що Кремль може вдатися до нових гібридних атак проти західних країн.

Також стало відомо, що Росія відпрацьовувала сценарії нападу на країни НАТО. За даними фінського видання, Москва, ймовірно, прагне досягти кордонів, встановлених Туркуським договором 1743 року.

Крім того, про загрозу з боку РФ попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він заявив, що НАТО має бути готовим до відбиття можливих атак. Міністр також зазначив, що будь-які агресивні дії Росії можуть спровокувати запуск 5-ї статті Альянсу.

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