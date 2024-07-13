100 тисяч снарядів на місяць: Павел розповів про постачання снарядів із Чехії в Україну

У липні-серпні має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч на місяць.

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Петр Павел розповів про постачання боєприпасів в Україну / Колаж: Главред, фото: Defense Express, ОП

Президент Чехії Петр Павел розповів про деталі доставки артилерійських снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи. У липні-серпні має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч на місяць. Про це Павел розповів під час дискусії в місті Г'юстон у штаті Техас, передає ČTK.

Перший вантаж з артилерійськими снарядами в рамках чеської ініціативи прибув в Україну деякий час тому.

Тоді міністр оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, а завданням є цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Ця кількість поки що фінансово забезпечена. При цьому перша частина зі 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується за рахунок німецького внеску.

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Ініціатива Чехії - 1,5 мільйона снарядів для України

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тисяч снарядів для Збройних Сил України. Однак для доставки цих снарядів в Україну необхідне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, німецький уряд надав "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України.

Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива може забезпечити Україну 1,5 мільйонами снарядів для артилерії. Це вдвічі більше, ніж спочатку оголошувалося.

Крім цього, Чехія може доставити 1,5 мільйона артилерійських снарядів для України упродовж року, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Петр Павел - що про нього відомо Петр Павел - чеський державний, військовий та громадський діяч, генерал армії у відставці. Обраний президент Чехії з 28 січня 2023 року. Павел приняв присягу і став президентом Чехії 9 березня 2023 року, де замінив на посаді Мілоша Земана, який перебував на ньому два терміни – десять років. У минулому Петр Павел - голова Військового комітету НАТО (2015-2018), перший представник східноєвропейської держави на цій посаді, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки

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