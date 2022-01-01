Який салат слід викинути в перший же день нового року: відповідь фахівця

Салат Олів'є не можна зберігати в холодильнику більше доби / Фото ua.depositphotos.com

Традиційний новорічні страви мають обмежений термін придатності. Саме тому досвідчені кулінари зазвичай маркують лоточки з готовою їжею, щоб зрозуміти, коли їй прийшов кінець.

Експерти радять подумати зайвий раз, перш ніж взятися доїдати вчорашній салат.

Запам'ятайте, ці терміни зберігання новорічних страв, щоб не почати новий рік з отруєння. Які з них слід викинути вже в перший день - пише РБК-Україна.

За словами мікробіолога та бактеріолога Оксани Вольської, найбільш небезпечні такі страви:

салати, які заправлені майонезом і сметаною,

рибні страви,

солодощі, які зроблені з великою кількістю кремів і яєць.

Який новорічний салат має самий обмежений термін зберігання

За словами експерта, салат олів'є після заправки безпечно можна їсти всього лише чотири години. Тому недоїдену ложку салату краще викинути, а не доїдати вранці.

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Якщо ж олів'є стоїть в холодильнику без заправки, він може протриматися не більше 40 годин. За умови, що в салаті не буде цибулі та огірків (їх потрібно додавати безпосередньо перед вживанням).

А щоб точно убезпечити себе, зберігайте в окремих лотках нарізані овочі і продукти, котрі містять білок.

Таким чином, олів'є краще доїсти ввечері 1 січня, максимум вранці 2-го числа, адже зберігати його можна не більше двох діб.

Терміни зберігання головних новорічних страв: