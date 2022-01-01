Який салат слід викинути в перший же день нового року: відповідь фахівця

Експерти радять подумати зайвий раз, перш ніж взятися доїдати вчорашній салат.
Традиційний новорічні страви мають обмежений термін придатності. Саме тому досвідчені кулінари зазвичай маркують лоточки з готовою їжею, щоб зрозуміти, коли їй прийшов кінець.
Експерти радять подумати зайвий раз, перш ніж взятися доїдати вчорашній салат.
Запам'ятайте, ці терміни зберігання новорічних страв, щоб не почати новий рік з отруєння. Які з них слід викинути вже в перший день - пише РБК-Україна.
За словами мікробіолога та бактеріолога Оксани Вольської, найбільш небезпечні такі страви:
- салати, які заправлені майонезом і сметаною,
- рибні страви,
- солодощі, які зроблені з великою кількістю кремів і яєць.
Який новорічний салат має самий обмежений термін зберігання
За словами експерта, салат олів'є після заправки безпечно можна їсти всього лише чотири години. Тому недоїдену ложку салату краще викинути, а не доїдати вранці.
Якщо ж олів'є стоїть в холодильнику без заправки, він може протриматися не більше 40 годин. За умови, що в салаті не буде цибулі та огірків (їх потрібно додавати безпосередньо перед вживанням).
А щоб точно убезпечити себе, зберігайте в окремих лотках нарізані овочі і продукти, котрі містять білок.
Таким чином, олів'є краще доїсти ввечері 1 січня, максимум вранці 2-го числа, адже зберігати його можна не більше двох діб.
Терміни зберігання головних новорічних страв:
- Шуба - 24 години (включаючи час пропитування),
- Крабовий салат - 24 години заправлений і 48 годин незаправлений,
- Фаршировані яйця - 2-3 доби,
- Холодець - 3-4 дні.
- Смачні салати на Новий Рік 2022: три дивовижно простих рецепта
- Легендарний салат Цезар на Новий Рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторним
- Чим замінити майонез в салатах Олів'є і оселедець під шубою і чи варто це робити-відповідь дієтолога
- Як приготувати корисний салат Олів'є на Новий Рік 2022-поради дієтолога