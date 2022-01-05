Як зробити комфортним політ на літаку для малюків - відповідь Комаровського

Комаровський дав чергову пораду батькам / РИА Новости

Відомий доктор Євген Комаровський дав поради батькам, як зробити комфортним політ на літаку для малюків, повідомляє телеканал Україна.

Досі існувала думка, що маленьких дітей небажано брати з собою, якщо ви збираєтеся подорожувати на літаку. Інакше це завадить здоров'ю дитини.

"Ви можете літати з малюками різного віку, але є одне невелике виключення. Зазвичай не рекомендують брати з собою новонароджених дітей", - сказав Комаровський.

За його словами, це пов'язано зі "слуховою трубою", яка знаходиться між вухом і носом. Через неї здійснюється вентиляція в порожнині вуха.

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Комаровський зазначив, що у маленьких дітей, особливо у новонароджених і недоношених, ця труба є дуже тонкою. Під час польоту тиск змінюється і у такої дитини може трапитися спазм слухової труби. Це викликає не тільки дуже неприємні відчуття, але і в подальшому загрожує певними ускладненнями.

"Тому перші два тижні після народження малюка (або якщо він недоношений) краще утриматися від польоту", - радить лікар.

Комаровський також попередив, що під час польоту пасажири схильні до двох варіантів небезпеки.

Перша небезпека: у салоні літака дуже сухе повітря,яке може стати при пересиханні ваших слизових. Якщо ви летите разом з дитиною і вас чекає довгий політ, то краще взяти з собою сольові краплі і капати в носик дитини. Це допоможе не допустити пересихання слизової.

у салоні літака дуже сухе повітря,яке може стати при пересиханні ваших слизових. Якщо ви летите разом з дитиною і вас чекає довгий політ, то краще взяти з собою сольові краплі і капати в носик дитини. Це допоможе не допустити пересихання слизової. Друга небезпека: при посадці літака виникає спазм слухової труби. Це може призводити до болю у вусі і закладеності вух. Тому, коли оголошують, що літак йде на посадку, дитині краще відразу дати їжу або напій. Ковтальні руху спрощують спазм.

У деяких ситуаціях при посадці літака лікарі рекомендують використовувати краплі, які звужують судини. При цьому їх необхідно капати в ніс. Але вибрати цей препарат потрібно з лікарем перед польотом.

Раніше Главред писав про те, що Євген Комаровський відповів на хвилюючих багатьох питання щодо COVID-вакцинації. Комаровський розповів, чи можна вагітніти після того, як зробили щеплення від коронавірусу.

За словами педіатра, подібні питання викликають у нього шок.

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