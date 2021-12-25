"Я вас моторошно здивую": Комаровський розкритикував популярний напій, назвавши йому альтернативу

Євген Комаровський зруйнував популярний міф / скріншот з відео

Доктор Євген Комаровський розкритикував вживання одного з найпопулярніших напоїв, особливо серед дітей, назвавши правильну альтернативу такому продукту.

До педіатра звернулися глядачі з питанням, з якого віку дітям можна давати фруктові соки. На своїй сторінці в Instagram педіатр роз'яснив деякі нюанси.

"Ви знаєте, я вас моторошно здивую, але дітям не треба давати фруктові соки. Як це не дивно. Річ у тому, що коли ми даємо дитині фруктовий сік, то він фактично отримує дуже солодку водичку, де звичайно ж є вітамін С.При цьому організм не отримує величезну кількість корисних речовин, які є саме в м'якоті фруктів", - заявив доктор.

Комаровський зазначив, що дитині краще давати свіжі фрукти або фруктове пюре.

читайте також"Не для наших бабусь": Комаровський розповів про шкоду крапель і капсул від серця"Фактично будь-який фруктовий сік - це концентровані вуглеводи, цукри, з якими потім треба щось робити",- пояснив педіатр.

Реклама

З точки зору здоров'я кишечника, педіатр настійно рекомендує завжди, коли тільки можливо, замінювати соки цільними фруктами.

"Якщо мова йде про маленьких дітей, які просто не можуть ще їсти яблуко, обговорювати таку тему, як фруктове пюре", - говорить Комаровський.

Раніше відомий доктор Євген Комаровський відверто відповів на питання про те, чому ж багато людей, які кидають палити сигарети, починають набирати вагу.

Читайте також: