"Залізний щит" для України: у Словаччині показали перекидання комплексів С-300

Українці демонструють, що вони сповнені рішучості захищати свою країну, підкреслили в МО Словаччини.
Міністерство оборони Словаччини показало кадри з перекиданням залізницею в Україну систем ППО С-300 для захисту від російської агресії.
В повідомленні підкреслюється, що натомість країна отримає американську систему ППО Patriot, яка прибуде до Словаччини наступного тижня.
Підкреслюється, що Словаччина отримає чотири батареї системи Patriot в найсучаснішій версії PAC 3.
"Це відповідальне рішення, яке значно допоможе Україні у захисті людських життів і власної території. Українці демонструють, що вони сповнені рішучості захищати свою країну і невинні життя. Ось чому ми віримо, що система С-300 їм допоможе", – підкреслили в Міноборони Словаччини.
Система ППО С-300 належить до сімейства радянських зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії. Їх почали використовувати в СРСР в 1978 році, і в багатьох країнах такі системи використовують і зараз.
Ракетні комплекси С-300 Збройних сил України вже встигли проявити себе в протистоянні України російському вторгненню.
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